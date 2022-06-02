«Честно рисовал перестроечную вакханалию»: в Казани открылась выставка Наркиса Пономарева

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, открылась первая персональная выставка Наркиса Пономарева — посмертно. В трёх залах собраны около шестидесяти работ художника-самоучки, авангардиста-наивиста, который долгое время, при жизни, не мог экспонировать их — советская цензура считала эти картины недостаточно реалистичными.

«Да его реализм гораздо глубже, чем ваш соцреализм! Понимаете, если художник талантливый, с тонким чутьем, он обязательно найдет эквивалент реальности. Как у Пономарева выхвачены образы того времени и того места: человек честно рисовал перестроечную вакханалию. Тем не менее это была наша реальность в конце 80-х и тем более в 90-х. Но посмотрите по цвету, как это жизнерадостно», — сказала искусствовед Светлана Колина, автор первой статьи о творчестве Наркиса Пономарева.

При жизни персональной выставки у художника так и не случилось. Родом из Воронежа, Пономарев приехал в Казань в 1978 году. Официально работал главным художником Кировского района города, потом художником Центра дополнительного образования детей «Заречье», неофициально писал свои нетривиальные, невоспринимавшиеся советской доктриной картины в стол. До тех пор, пока о нем в начале 90-х не узнала сотрудник Музея ИЗО Вера Цой.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

«Однажды она пришла совершенно одухотворенная и вдохновлённая этим художником. „Я открыла художника“ — именно эти слова она тогда сказала. Она случайно узнала, что в Кировском районе проживает человек, который нигде не выставлял свои картины. Встретившись с ним, она сказала, что Пономарев — открытие нашего музея. В 1993 году работы Пономарева появились на выставке „Вчера. Сегодня. Завтра“. Наверное, он тогда поверил в себя, а его работы были интересны уже в то время. Вера Андреевна готовила и его большую персональную выставку, но он умер в 1996 году. И она сама ушла вскоре — в марте 1997 года», — поделилась воспоминаниями замдиректора Музея ИЗО РТ Дина Валеева-Химасова.

Она отметила, что случившаяся наконец выставка Наркиса Пономарева — это и дань памяти художника и Веры Цой, и дань тренду сегодняшнего искусства — второй волне авангарда времён Оттепели.

Большая часть произведений выставки «Другое искусство» предоставлена казанскими коллекционерами. 46 картин — заслуженным работником культуры РТ, членом Союза реставраторов РТ Анатолием Борисовым. Ещё часть коллекционером нового поколения Евгением Жудровым. Наркис Пономарев был известен даже в среде коллег-художников своими пейзажами, на которых, к слову, узнаваемы и дом Кекина, и один из перекрестков улицы Чернышевского, и Дом печати на Баумана... А вот «наивные» портреты из этих частных коллекций стали открытием даже для художественного бомонда.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

«Справа от Красных ворот у Наркиса в 90-е была мастерская. Приехал ко мне как-то австрийский бизнесмен и попросил показать что-нибудь интересное. Я его повел именно к Пономареву в мастерскую. Тот начал скромно вытаскивать свои работы, гость смотрел-смотрел и сразу четыре работы по 150 долларов купил и увез в Вену... В этом году мы решили эти работы выставить. Этому художнику нужно дать имя. Для развития этой выставки мы, возможно, будем её передвигать по другим городам Татарстана», — сказал Анатолий Борисов.

Творчество Пономарева — явление не местное и даже не федерального значения, согласился Евгений Жидров. Оно принадлежит мировой культуре, уверен он.

«Пожалуй, в Казани пора создать музей наивного искусства. Эти работы привлекают задушевным, искренним отношением к жизни. И вчера в Музее Горького и Шаляпина открыли выставку наивистов из разных регионов России», — обратила внимание председатель Татарстанского отделения Ассоциации искусствоведов Рауза Султанова.

«Другое искусство» Наркиса Пономарева можно будет видеть в галерее «Хазинэ» до 3 июля.