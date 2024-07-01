В Казани ищут инвесторов для будущей детской больницы на Гаврилова

Источник финансирования строительства детской больницы на улице Гаврилова в столице Татарстана еще не определен, однако территорию уже активно готовят к застройке. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов.

«В настоящее время ведутся проектные работы, [вскоре они] заканчиваются, но мы пока осторожно подходим к этому вопросу, поскольку источник финансирования еще не определен. В принципе, это в наших планах тоже», — пояснил докладчик, отвечая на вопрос руководителя исполкома города Рустема Гафарова.

Филатов также отметил, что на данный момент уже согласована стоянка возле будущей больницы, а также посадка будущего здания на местности.

«Надо быть готовым ко всему, в любой момент у нас может, как говорится, „выстрелить на финансирование“. Надо, чтобы мы были полностью готовы. Я прошу вас наши городские службы не успокаивать, если где-то что-то стоит, надо дорабатывать», — подчеркнул Гафаров.