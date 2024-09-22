Невролог о болезни Альцгеймера: Можно лишь выиграть время

Юлия Житкова

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На данный момент не существует лекарств, с помощью которых можно победить болезнь Альцгеймера, но можно замедлить развитие заболевания. Об этом заявила руководитель Республиканского центра когнитивных расстройств при МКДЦ Юлия Житкова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«На сегодняшний день эта болезнь считается неизлечимой. Если болезнь продолжает развиваться, то, к сожалению, прогноз нехороший. Симптомы будут усугубляться до полной инвалидизации пациента. Но болезнью можно управлять», — пояснила специалист.

«Имеющиеся лекарства влияют на отдельные звенья патологического процесса, который происходит в мозге. Их эффекты направлены на смягчение симптомов. Главная задача — отдалить приближение полной инвалидизации», — подчеркнула доктор медицинских наук.

В связи с этим она повторила: «<...> остановить болезнь полностью мы не в состоянии. Можно лишь выиграть время». Поэтому, по словам врача, особое значение приобретает профилактика заболевания.

Речь идет, в частности, о том, чтобы «не пить, не курить, есть побольше овощей, ходить пешком», а также заниматься спортом и интеллектуальной деятельностью. «К интеллектуальной деятельности есть три требования. Она должна быть частой, интересной и новой — уточнила Житкова.