Невеста из Башкирии вышла замуж за мобилизованного в Казани в «армейском» платье

В Казани расписалась пара из Башкортостана – жителей города Межгорье. Избранник невесты сейчас находится на сборном пункте в Казани. Бракосочетание проходило в необычном формате, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» мэр Межгорья Вячеслав Калугин, который присутствовал на церемонии. Невеста поддержала военную тематику и в качестве свадебного наряда выбрала «армейское» платье.

«Никогда еще не доводилось быть свидетелями бракосочетания именно такого формата, поздравили молодых от всего муниципалитета: передали добрые слова и пожелания от родных, друзей и коллег, вручили подарки новоиспеченным семьям», — написал он.

В этот же день состоялась регистрация брака для еще одной пары из Башкортостана. Поздравить новобрачных в Казань также приехали командир войсковой части Межгорья Андрей Кузнецов и секретарь Совета ЗАТО Андрей Томин.

«Желаем счастья молодым, чтобы пули невзгод пролетали мимо семейного счастья! С Днем свадьбы! Нашим бойцам — мужества и твердости духа, милым девушкам — ждать и обязательно дождаться любимых!», — пожелал градоначальник молодым.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске зарегистрировано 30 браков мобилизованных с невестами.

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