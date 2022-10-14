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Общество
14 октября 2022  09:54
Эльза Кузнецова

Невеста из Башкирии вышла замуж за мобилизованного в Казани в «армейском» платье

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Невеста из Башкирии вышла замуж за мобилизованного в Казани в «армейском» платье

В Казани расписалась пара из Башкортостана – жителей города Межгорье. Избранник невесты сейчас находится на сборном пункте в Казани. Бракосочетание проходило в необычном формате, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» мэр Межгорья Вячеслав Калугин, который присутствовал на церемонии. Невеста поддержала военную тематику и в качестве свадебного наряда выбрала «армейское» платье. 

«Никогда еще не доводилось быть свидетелями бракосочетания именно такого формата, поздравили молодых от всего муниципалитета: передали добрые слова и пожелания от родных, друзей и коллег, вручили подарки новоиспеченным семьям», — написал он.

В этот же день состоялась регистрация брака для еще одной пары из Башкортостана. Поздравить новобрачных в Казань также приехали командир войсковой части Межгорья Андрей Кузнецов и секретарь Совета ЗАТО Андрей Томин.

«Желаем счастья молодым, чтобы пули невзгод пролетали мимо семейного счастья! С Днем свадьбы! Нашим бойцам — мужества и твердости духа, милым девушкам — ждать и обязательно дождаться любимых!», — пожелал градоначальник молодым.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске зарегистрировано 30 браков мобилизованных с невестами.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля этого года. Президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации 21 сентября. Позднее военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики. Как в городах и селах Татарстана проходит мобилизация, читайте в материале «Татар-информа».

Фото: во «ВКонтакте» / Вячеслав Калугин

#мобилизация
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