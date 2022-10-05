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Ру Тат
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Общество
5 октября 2022  20:27
Эльза Кузнецова

Мобилизованный приехал в Челны, чтобы зарегистрировать свой брак

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Мобилизованный приехал в Челны, чтобы зарегистрировать свой брак

Сегодня во Дворце торжеств Набережных Челнов зарегистрировали брак Александра и Валентины Грань. Фотографии с церемонии опубликованы в Telegram-канале мэрии Автограда.

Александр и Валентина знакомы уже 16 лет. Сейчас Александр мобилизован, находится на обучении в Казани. Молодой человек специально приехал в Челны, чтобы расписаться.

Администрация поздравила молодоженов и пожелала счастья, а концертные номера украсили регистрацию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах и Тукаевском районе РТ наблюдается всплеск досрочных браков мобилизованных со своими избранницами. В некоторых случаях обручальные кольца покупали буквально за час до регистрации.

Фото: https://t.me/nabchelnyofficial

#мобилизация
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