Мобилизованный приехал в Челны, чтобы зарегистрировать свой брак

Сегодня во Дворце торжеств Набережных Челнов зарегистрировали брак Александра и Валентины Грань. Фотографии с церемонии опубликованы в Telegram-канале мэрии Автограда.

Александр и Валентина знакомы уже 16 лет. Сейчас Александр мобилизован, находится на обучении в Казани. Молодой человек специально приехал в Челны, чтобы расписаться.

Администрация поздравила молодоженов и пожелала счастья, а концертные номера украсили регистрацию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах и Тукаевском районе РТ наблюдается всплеск досрочных браков мобилизованных со своими избранницами. В некоторых случаях обручальные кольца покупали буквально за час до регистрации.