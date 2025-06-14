Нетаньяху обвинил Иран в двух попытках убить Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил власти Ирана в том, что они дважды пытались убить нынешнего Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Прямо сейчас иранский режим бомбит наши мирные районы, в то время как мы атакуем террористов. Это не новость. Они дважды пытались убить Президента Трампа», – заявил политик в видеообращении по случаю дня рождения американского лидера и 250-й годовщины армии США (цитата по ТАСС).

Нетаньяху также напомнил об ударах по американским посольствам, гибели 241 морского пехотинца США в Бейруте в 1983 году, атаках на американцах в Ираке и Афганистане, акциях со сожжением американского флага и скандированием «Смерть Америке».

Ранее, в ноябре прошлого года, вскоре после победы Трампа на президентских выборах, Министерство юстиции США рассказало о попытке организовать убийство политика, за которой стоял агент Корпуса стражей исламской революции Фархад Шакери. Двое его пособников-американцев были арестованы.

В ночь на 13 июня Нетаньяху объяснил необходимость удара по Ирану наличием у ИРИ обогащенного урана, достаточного для производства девяти ядерных боеприпасов. Название израильской операции «Народ как лев» отсылает к библейской Книге Чисел.

В ходе первых ударов ВВС Израиля погибли многие генералы, включая командующего Корпуса стражей иранской революции Хосейна Салами и начальника Генерального штаба Вооруженных сил ИРИ Мохаммада Багери. Также были убиты девять физиков-ядерщиков. Впоследствии Израиль продолжил атаки на иранские объекты.

Высший руководитель Ирана – великий аятолла Али Хаменеи заявил, что израильская сторона «должна ожидать сурового наказания» и что «могучая рука Вооруженных сил исламской республики не отпустит» противника. Вечером 13 июня ИРИ начала ракетные обстрелы Израиля, иранская операция носит название «Правдивое обещание 3».