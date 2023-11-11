Минобороны Израиля: Если «Хезболла» втянет Ливан в войну, его ждет судьба Газы

Йоав Галант

Фото: пресс-служба Правительства Израиля

Если радикальное шиитское движение «Хезболла» втянет Ливан в войну, столицу этой страны Бейрут ждет судьба сектора Газа. Об этом предупредил израильский министр обороны Йоав Галант, передает ТАСС.

«„Хезболла“ втягивает Ливан в войну, которая может начаться, и совершает ошибку. Если она (группировка — прим. Т-и) совершит подобную ошибку, за это заплатят в первую очередь все граждане Ливана. То, что мы делаем в Газе, мы сумеем сделать и в Бейруте», — подчеркнул министр.

При этом Галант напомнил ливанцам о жителях сектора Газа, которые «идут с белыми флагами вдоль побережья и движутся на юг (чтобы спастись от боев на севере — прим. Т-и)».

По оценке главы военного ведомства Израиля, действия сторонников «Хезболлы» на северной границе уже выходят за рамки локальной провокации. «Мы в полной боевой готовности, готовы отразить любой удар и готовы к любому развитию событий», — заключил он, назвав возможное инициирование войны шиитским движением «судьбоносной ошибкой».

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. Погибли около 1200 человек (уточненная 9 ноября оценка), среди которых были и россияне. Еще более 240 человек оказались взяты в заложники. Из них пока удалось освободить только пятерых (четверых отпустили боевики, одна была спасена в результате силовой операции).

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны, мобилизовали 360 тыс. резервистов и начали наносить удары по целям в секторе Газа, а затем приступили к наземной операции. Второго ноября ЦАХАЛ отчиталась об окружении самого города Газы, расположенного на севере сектора.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газы, подконтрольного ХАМАС, в результате атак к вечеру 10 ноября погибли свыше 11 тыс. человек. Соединенные Штаты выступают против прекращения огня, но предлагают вводить временные гуманитарные паузы.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку контролирующего сектор Газа радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.