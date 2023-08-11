Несколько остановок исчезнут из автобусных маршрутов на время «Казанского триатлона»

Фото: © «Татар-информ»

12 августа шесть автобусных маршрутов в Казани начнут курсировать с изменениями в схеме движения. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Комитет по транспорту исполкома столицы РТ.

Корректировки будут действовать с 5 утра до 14.15. В это время общественный транспорт будет двигаться по таким схемам:

— автобусы №43, 54, 28а, следуя от моста «Миллениум» по улице Ф.Амирхана, будут пропускать остановки «Ул. Героя РФ Алексея Козина», «Ул.С.Хакима», «Ул.Чистопольская».

— маршруты №43, 54, 28, следуя в направлении моста «Миллениум» по улице Ф.Амирхана, будут проезжать мимо остановок «Ул.С.Хакима», «Ул.Чистопольская».

— автобусы №74, 75 не будут останавливаться на остановочном пункте «ДВВС» при движении по ул.Чистопольской в направлении Дворца водных видов спорта.

Ранее «Татар-информ» предупреждал о частичном перекрытии дорог на время проведения «Казанского триатлона». По этой же причине с 11 по 12 августа введен запрет на движение судов по Казанке.