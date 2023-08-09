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Из-за проведения соревнований по триатлону запретили передвижение судов по Казанке
В целях безопасности проведения соревнований «Казанский триатлон 2023» введен запрет на передвижение судов по реке Казанка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Отмечается, что запрещается использование маломерных судов, а также парусных, прогулочных, спортивных, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки.
Ограничения будут действовать с 9.00 до 17.00 11 августа и с 4.30 до 13.00 12 августа на участке реки Казанки от Кремлевской транспортной дамбы до моста «Миллениум».
В ведомстве отметили, что на данных участках будут дежурить сотрудники госинспекции по маломерным судам .
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