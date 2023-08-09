Из-за проведения соревнований по триатлону запретили передвижение судов по Казанке

В целях безопасности проведения соревнований «Казанский триатлон 2023» введен запрет на передвижение судов по реке Казанка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что запрещается использование маломерных судов, а также парусных, прогулочных, спортивных, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки.

Ограничения будут действовать с 9.00 до 17.00 11 августа и с 4.30 до 13.00 12 августа на участке реки Казанки от Кремлевской транспортной дамбы до моста «Миллениум».

В ведомстве отметили, что на данных участках будут дежурить сотрудники госинспекции по маломерным судам .