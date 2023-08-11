В Казани из-за триатлона ограничат движение по Хакима, Бондаренко и Чистопольской

В субботу, 12 августа в Казани частично ограничат движение по улицам Сибгата Хакима, Бондаренко, Чистопольской, Пролетарской и другим улицам. Закрытие связано с проведением Казанского триатлона.

С 05.00 до 15.45 будут ограничены для движения следующие участки:

съезд по ул.Декабристов – от Кремлевской дамбы до ул.Сибгата Хакима (будет приостановлено одно направление движения)

ул.Сибгата Хакима – от ул.Декабристов до ул.Абсалямова (будут закрыты два направления движения)

С 05.00 до 14.15 ограничат следующие участки:

ул.Сибгата Хакима – от ул.Абсалямова до ул.Фатыха Амирхана (будет приостановлены два направления движения)

ул.Бондаренко – от ул.Сибгата Хакима до ул.Чистопольской (приостановление двух направлений движения)

ул.Сибгата Хакима – от ул.Фатыха Амирхана до пересечения с ул.Чистопольской (будут закрыты два направления движения, останется возможность сквозного проезда со стороны ул.А.Козина и ул.Нигматуллина)

ул.Чистопольской – от съезда с ул.Сибгата Хакима до съезда на ул.Чистопольскую (закрытие трех правых полос движения)

ул.Чистопольской – от ул.Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (с закрытием трех правых полос движения)

будет полностью закрыта внутренняя дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена»

С 05.00 до 11.10 закроют следующие участки:

нижний мост – от внутренней дороги стадиона «Ак Барс Арена» до пр.Ямашева

автодорога под мостом «Миллениум» – от ул.С.Хакима у аквапарка «Ривьера» до ул.Фатиха Амирхана, 1д

С 07.00 до 15.40 закроют два направления движения по ул.Пролетарской.

