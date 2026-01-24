Непряева не смогла пройти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Гомсе
Дарья Непряева
Российская лыжница Дарья Непряева, представляющая Татарстан во внутренних первенствах, не смогла выйти в полуфинал спринта классическим стилем на 7-м этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Гомсе.
Во втором четвертьфинальном забеге 23-летняя спортсменка пришла пятой, преодолев дистанцию за 3.53,2.
В полуфинал пробились шведка Линн Сван (3.50,0) и швейцарка Надине Фендрих (3.50,3).
Вместе с тем до этого татарстанка впервые за свою карьеру прошла квалификацию спринта на этапах Кубка мира, продемонстрировав 29-й результат.
У мужчин четвертьфинальные забеги начались в 14.55 по московскому времени. В них участвует татарстанец Савелий Коростелев.