На главную ТИ-Спорт 24 января 2026 14:59

Непряева не смогла пройти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Гомсе

Дарья Непряева
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российская лыжница Дарья Непряева, представляющая Татарстан во внутренних первенствах, не смогла выйти в полуфинал спринта классическим стилем на 7-м этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Гомсе.

Во втором четвертьфинальном забеге 23-летняя спортсменка пришла пятой, преодолев дистанцию за 3.53,2.

В полуфинал пробились шведка Линн Сван (3.50,0) и швейцарка Надине Фендрих (3.50,3).

Вместе с тем до этого татарстанка впервые за свою карьеру прошла квалификацию спринта на этапах Кубка мира, продемонстрировав 29-й результат.

У мужчин четвертьфинальные забеги начались в 14.55 по московскому времени. В них участвует татарстанец Савелий Коростелев.

#лыжные гонки
