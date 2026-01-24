Коростелев прошел квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Гомсе

Савелий Коростелев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Российский лыжник Савелий Коростелев, представляющий Татарстан во внутренних первенствах, пробился в четвертьфинал спринта классическим стилем на 7-м этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Гомсе.

Коростелев занял 26-е место, преодолев дистанцию за 3.26,4, и в результате прошел квалификацию. Лучшее время показал норвежец Йоханнес Клебо (3.18,2), пятикратный победитель Олимпийских игр.

Ранее россиянка Дарья Непряева, также представляющая Татарстан на внутрироссийских турнирах, тоже пробилась в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Гомсе. Она стала 29-й, преодолев дистанцию за 4.01,2. Лучший результат у шведки Линн Сван (3.46,0).

У женщин четвертьфинальные забеги начались в 14.30 по московскому времени. У мужчин их начало намечено на 14.55.