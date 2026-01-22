Экзамен в Гомсе за две недели до Олимпиады: надо ли Коростелеву и Непряевой «рвать жилы»

Уже завтра Коростелева и Непряеву ждет финальная предолимпийская проверка на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе, где они выйдут на спринт и масс-старт классическим стилем. Однако остаются вопросы по целеполаганию – будут ли ребята рвать жилы или отрабатывать последние установки. Подробнее – в материале «ТИ-Спорта».





Для Коростелева успех в Оберхофе подтвердил его готовность бороться с сильнейшими

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Этап в Гомсе: последняя проверка перед Олимпиадой или шанс повысить уверенность на лучших результатах?

Сразу после сложнейшего этапа Кубка мира в немецком Оберхофе Савелия Коростелева и Дарью Непряеву ждет финальный предолимпийский экзамен. Уже завтра наши лыжники стартуют в классическом спринте на последнем этапе в Гомсе. Аккурат перед стартом Олимпийских игр в Италии.

На первый взгляд, для российских лыжников это шанс скорректировать впечатление от немецкого этапа: классический стиль традиционно дается им лучше, а постепенный прогресс спортсменов позволяет надеяться, что в Швейцарии татарстанские лыжники выступят еще лучше, чем в Германии.

Другой вопрос: насколько сейчас это тактически необходимо? За две с половиной недели до Олимпиады вряд ли стоит ожидать, что спортсмены будут выжимать из себя максимум на рядовом этапе Кубка мира. Вероятно, старты в Швейцарии станут частью плановой подготовки, нацеленной на пик формы к главным стартам в Италии.

Накануне Коростелев и Непряева получили от МОК официальные приглашения принять участие в Олимпийских играх, так что для них все главные вопросы уже сняты. Сегодня куда важнее подойти к итальянской трассе в Валь-ди-Фьемме в лучших кондициях, не сорвав спину или ноги и не слишком «загнавшись» из-за результатов.

Впрочем, тренер ребят Егор Сорин, судя по всему, не видит проблемы в том, чтобы пропустить один-другой важный старт. Пропуск спринта в Оберхофе ради классической дистанции показал: тренерский штаб бережет ресурс спортсменов. К примеру, Коростелев и Непряева не приняли участия в спринтерской гонке в Оберхофе, поскольку наставник решил, что издержек больше, чем пользы, – это не их сильные трассы. Он решил поберечь силы российских лыжников для более удачной для них десятикилометровой классической гонки. Не исключено, что делать серьезную ставку на непростую швейцарскую гонку Сорин тоже особо не будет. Скорее, отработает с ребятами последние установки.

«Савелий и Дарья по планам должны за неделю до старта заехать в то место, где будет проходить Олимпиада. 31 января мы заезжаем и будем непосредственно тренироваться на олимпийской трассе. Будут ли Коростелев и Непряева участвовать в спринте? На данный момент мы планируем участвовать во всех дисциплинах. Перед Савелием и Дарьей на Олимпиаде стоит задача показать свой максимум», – цитирует Сорина Sport24.

Пожалуй, основным индикатором нормальной формы ребят будет уверенное преодоление квалификационного этапа. Это станет сигналом, что с функциональной готовностью к Олимпиаде у Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой все в порядке.

Егор Сорин, судя по всему, не видит проблемы в том, чтобы пропустить один-другой важный старт Фото: © Александр Вильф / РИА Новости

Коростелев добавляет от этапа к этапу, но нужно ли рвать жилы за две с половиной недели до ОИ?

Однако если Коростелев или Непряева совершат очередной качественный рывок в результатах, никто не удивится. Савелий и в меньшей степени Дарья прибавляют в раздельных гонках и классике буквально с каждым новым этапом Кубка мира. Если в своем дебютном выступлении в Давосе, которое состоялось в середине декабря, оба наших лыжника прошли квалификацию «на тоненького», то в дальнейшем их результаты только улучшались. Например, в Швейцарии Коростелев занял лишь 52-е место в спринте и 25-е место – в свободном стиле, а Непряева и вовсе не смогла пройти квалификацию в спринте (39-е место), но в гонке с раздельным стартом на 10 километров прибежала двадцатой.

А на итальянском «Тур де Cки» оба значительно подтянулись. В спринте классическим стилем Савелий занял 31-е место в итоговом протоколе, а на следующий день в масс-старте свободным стилем российский лыжник показал свой лучший на тот момент результат, заняв четвертое место и остановившись в шаге от подиума. По итогам «Тур де Cки» Коростелев впервые в карьере вошел в десятку лучших, заняв восьмое место.

Ну а в Оберхофе Савелий занял пятое место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем, преодолев дистанцию за 21 минуту 33,8 секунды. Прогресс очевиден. Если он все-таки решится выложиться в Гомсе, то мы вправе ожидать результатов не хуже.

А вот его партнерша по команде Дарья Непряева не смогла удержать высокий начальный темп и заняла лишь шестнадцатое место. Однако и ее неплохое выступление на «Тур де Cки» показало, что Дарья способна прибавлять и биться за топ-10.

Сильная сторона Непряевой – коньковый ход как раз и будет востребован на олимпийской трассе Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Почему Оберхоф дал надежду на дальнейший прогресс Савелия и вызвал беспокойство за Дарью?

Да, Непряева и Коростелев выступили в Германии по-разному. Савелий провел умную и выверенную гонку. Его стратегия – сдержанное начало и мощнейший финиш – сработала безупречно. Стартовав 42-м, Коростелев постепенно наращивал темп и на финишном отрезке показал лучшее время, опередив шведа Калле Хальфварссона на 0,5 секунды.

В итоговом протоколе его обошли только абсолютные фавориты: норвежец Мартин Нюэнгет (победитель), финн Ийво Нисканен и норвежец Эрик Вальнес. После гонки Коростелев выразил уверенность в своих олимпийских перспективах:

«На Олимпиаде можно бороться за медаль. Непопулярное мнение – на Олимпиаде проще. Пока не хватает опыта прохождения спусков, нужно больше агрессии, нужно нарабатывать», – заявил лыжник «Матч ТВ».

Для Коростелева успех в Оберхофе подтвердил его готовность бороться с сильнейшими. Хотя на Олимпиаде в Валь-ди-Фьемме не будет классической «разделки» (ее заменят гонкой коньковым ходом), его текущая форма вселяет серьезные надежды.

У Непряевой гонка сложилась по иному сценарию. Она блестяще начала, шла «в одни ноги» с лидерами на первом круге, но на второй половине дистанции не смогла сохранить темп. Сложный рельеф трассы в Оберхофе и разбитая к женскому старту лыжня стали дополнительными испытаниями. Несмотря на неудачный результат, Непряева смогла опередить таких титулованных соперниц, как норвежка Тириль Венг и финка Криста Пярмякоски.

Однако пока проблемы Дарьи вызывают легкое беспокойство. Егору Сорину необходимо «докручивать» с лыжницей работу над раскладкой сил по ходу всей трассы. Швейцарский этап будет хорошим шансом доработать этот компонент. Ее сильная сторона – коньковый ход – как раз и будет востребован на олимпийской трассе.