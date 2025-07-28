«Непривитый ребенок может заболеть циррозом»: чем опасен гепатит и как его вылечить

О том, как гепатитом можно заразиться в парикмахерской и тату-салоне, насколько эффективна терапия и что предусмотрено нацпроектами для устранения болезни, во Всемирный день борьбы с гепатитом «Татар-информу» рассказала заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Юлия Созинова.





В Татарстане под диспансерным наблюдением состоят 22 606 человек с вирусными гепатитами В и С

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Поражение печени ведет к слабоумию»

Гепатит – это воспаление печени. Как правило, его вызывают инфекции, однако поражение органа может развиться и из-за бесконтрольного приема лекарств, отравления химическими веществами или алкоголизма.

В зависимости от способа заражения встречаются гепатиты:

с кишечным механизмом инфицирования;

с парентеральным путем заражения, то есть через кровь.

«Что касается кишечного механизма, люди заболевают, например, выпив загрязненную воду или воспользовавшись общим туалетом. Летом кишечной инфекции легче выжить, и она хорошо распространяется в водоемах и через овощи с фруктами», – объяснила заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Юлия Созинова.

Юлия Созинова: «К пенсионному возрасту человек может стать инвалидом… Яды действуют на мозг, что вызывает энцефалопатию» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Относящиеся к этой категории гепатиты А и Е протекают всегда остро и не обретают хроническую форму. Проявляются тошнотой, повышенной температурой тела и желтухой.

Гепатит с парентеральным путем заражения, как правило, хронический. В кровь он может попасть следующим образом:

При переливании крови

«Служба переливания крови четко выполняет все меры профилактики. В процедуре используют одноразовые приборы, а при малейшем подозрении на гепатит человеку не дадут стать донором. Однако есть понятие "серонегативного окна" – вирус совсем недавно попал в организм, но никакими анализами его обнаружить нельзя», – рассказала Юлия Созинова.

Через косметические услуги

Угрозу таят косметологические салоны, центры татуажа, педикюра, маникюра и парикмахерские. Если специалисты не обрабатывают инструменты, то подвергают клиентов риску заразиться гепатитом.

Через интимную близость

«Перед тем как зачать ребенка, мы советуем будущим родителям сдать анализы. В других случаях половой контакт должен быть защищенным», – отметила врач.

Через связь «мать – ребенок»

Бывает так, что у беременной женщины выявляют гепатит. Вирус может передаться ребенку при родах.

«Чаще всего медицина сталкивается с гепатитами В, С и D. В и D часто возникают параллельно, но избежать их можно с помощью прививки. Ребенку ее делают в первые часы жизни. Прививаться нужно обязательно. Даже если у мамы болезнь протекает в легкой форме, непривитый ребенок, который заразился, может уже в возрасте 15 лет столкнуться с циррозом печени», – подчеркнула инфекционист.

«Гепатиты В и D часто возникают параллельно, но избежать их можно с помощью прививки. Ребенку ее делают в первые часы жизни. Прививаться нужно обязательно» Фото: © «Татар-информ»

Лишь в 15-20% хронический гепатит проявляется желтухой. К сожалению, в остальных случаях болезнь протекает бессимптомно. Зачастую люди думают, что страдают синдромом хронической усталости, а затем узнают настоящий диагноз.

Некоторые больные гепатитом спокойно живут и, к сожалению, никак не лечатся. По мнению врачей, это безответственное поведение как по отношению к себе, так и к своим близким. В трети всех случаев гепатит перерастает в цирроз печени, а в худшем случае человек может столкнуть с раком.

«К пенсионному возрасту человек может стать инвалидом. Объясню, как это происходит. Гепатит приводит к циррозу, при котором нормальная ткань печени покрывается рубцами. Печень – это орган с большим ресурсом, она постоянно достраивает себя, но в этом случае начинает сдавать позиции и не фильтрует токсины. Яды действуют на мозг, что вызывает энцефалопатию. Человек не может выполнить простейшие тесты, где требуется выстроить числа по порядку. Его сознание будто выключается каждые пять минут», – объяснила Юлия Созинова.

«Вакцины от гепатита С нет, его лечат таблетками»

В Российской Федерации по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» реализуется проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания». Ведется общероссийский регистр, куда должен быть внесен каждый пациент с гепатитами.

«Этот регистр ведут не просто для подсчета. По этим данным рассчитываются средства, которые потребуются на лечение. К слову, недуг лечат только препаратами, так как прививки не существует», – рассказала Юлия Созинова.

В мире уже прекратили попытки создать вакцину от гепатита С, так как это нерентабельно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Создание прививки, по словам врача, не планируется. Гепатит С подвержен сильным мутациям – за ними нереально угнаться, эффективность вакцинации низка. В мире уже прекратили попытки создать вакцину, так как это нерентабельно.

Наука шагнула далеко вперед, и в лечении гепатита С за 30 лет был сделан рывок. Сегодня болезнь можно вылечить препаратами, чья эффективность составляет почти 100%.

«Я окончила мединститут в 1993 году. Наши преподаватели говорили нам о том, что есть гепатит А и В, а есть "не А и не В". Вот так тогда называли то, что станет известно, как гепатит С. Считалось, что недуг будет с человеком до конца жизни. Сейчас мы можем исцелить болезнь, о которой толком ничего не знали», – поделилась врач-инфекционист.

Современная терапия от гепатита С абсолютно безболезненна. Медик отметила, что от препаратов не тошнит, не болит голова и не выпадают волосы. На протяжении двух-трех месяцев человек пьет 1-4 таблетки в день.

Благодаря лечению можно вылезти даже из тяжелого цирроза. Бывает так, что печень восстанавливается, и человеку уже не требуется трансплантация.

«Если через три месяца после окончания лечения мы не находим вирус в крови, то нашего пациента можно, так сказать, отпускать в жизнь. Он здоров и может заводить семью, но мы рекомендуем периодически сдавать анализы», – отметила медик.

С 2024 года в программу диспансеризации включено тестирование на гепатит С. Согласно приказу Минздрава России, людям в возрасте 25 лет и старше проводят скрининг на гепатит С раз в десять лет.

«Инфекционист направит вас на лечение в РКИБ – головное учреждение по лечению инфекций в Татарстане» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нашли гепатит. Что делать?

Представим ситуацию: человек сдал анализ, который выявил вирус гепатита. Юлия Созинова объяснила, что делать в этом случае.

«Вы должны обратиться в поликлинику по месту жительства. Инфекционист направит вас на лечение в РКИБ – головное учреждение по лечению инфекций в Татарстане», – рассказала врач.

В республике помощь больным гепатитом предоставляется также в крупных медицинских центрах Набережных Челнов, Нижнекамска, Бугульмы и Альметьевска.

Объемы помощи действительно впечатляют. В прошлом году терапию от гепатита С получили более тысячи жителей Татарстана. Также в республике вылечили всех детей с этим недугом.

Сегодня в РТ под диспансерным наблюдением состоят 22 606 человек с вирусными гепатитами В и С. Противовирусную программу против хронического гепатита С в рамках нацпроекта прошли 560 человек, то есть план на 2025 год выполнен на 100%. По программе ОМС в этом году еще 871 человек получит лечение.