В России начнут выделять еще по 1,1 млрд рублей на лечение пациентов с гепатитом С и ВИЧ

Ежегодно из федерального бюджета будет дополнительно выделяться по 1,1 млрд рублей на лечение больных гепатитом С и инфицированных ВИЧ. Только в текущем году это позволит пролечить 10 тысяч человек — в два раза больше, чем в 2023-м. Об этом со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову сообщает Правительство РФ.

С сентября текущего года в России появится единый регистр больных с гепатитами – это позволит Минздраву контролировать ход оказания помощи.

«Пациенты с гепатитом С, не ассоциированные с другими инфекционными заболеваниями, получают лечение за счет регионов. На эти цели Правительство станет выделять субъектам по 4,5 млрд рублей ежегодно, что позволит дополнительно лечить около 25 тыс. больных в год», — отмечается в сообщении.

Ожидается, что принятые решения позволят помочь в 2024 году не менее чем 100 тысячам больных.

Голикова напомнила, что по поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году распространение этих заболеваний должно быть минимизировано.