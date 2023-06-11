Непобедимый Фирдус побежден: новый батыр Сабантуя в Зеленодольске получил ключи от машины

Свыше 38 тысяч зрителей следили за финальным поединком борьбы корэш на Сабантуе в Зеленодольске. За право лидерства боролись чемпион России по борьбе корэш, 10-кратный абсолютный батыр зеленодольского Сабантуя Фирдус Зайнуллин и уроженец села Большие Ачасыры Айдар Ахметов.

В решающей схватке Айдару было сложно, он несколько раз брал тайм-аут, но вышел и победил. Публика разразилась аплодисментами и подхватила батыра на руки.

Ключи от нового автомобиля вручил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Борьба корэш — одно из самых зрелищных событий Сабантуя, и здесь каждый батыр уже победитель! Фирдус, ты молодец, ты борец! Мы все наблюдаем за твоими успехами, успехами воспитанников школы борьбы и гордимся. Айдар, а тебя поздравляю с победой. Абсолютный батыр Сабантуя-2023 — Айдар Ахметов!» — сказал Михаил Афанасьев.

Айдар с 5-го класса занимается борьбой, каждый год он был лишь вторым батыром и признается, что все эти годы мечтал побороть Фирдуса и, наконец, ему это удалось.

Во многих городах и районах Татарстана в эти выходные отмечают Сабантуй. К жителям и гостям республики с поздравлениями обратился Раис РТ Рустам Минниханов, отметив, что татарский национальный праздник объединяет людей разных национальностей и помогает в сохранении традиций.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что батыру сева на Сабантуе в Зеленодольске подарили трактор.