Батыру сева на Сабантуе в Зеленодольске подарили трактор

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Батыр сева Фидаиль Тимуршин на Сабантуе в Зеленодольске получил специальный приз — трактор. Транспортное средство марки «Кентавр T-244 pro» аграрию вручили за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса «Красный Восток Агро». Сейчас он трудится на посту ведущего инженера по импортной технике ООО «ВЗП Заволжья».

Предложил ввести новую традицию глава города Михаил Афанасьев. Он и вручил ключи от трактора.

Фидаиль Тимуршин трудится в сельском хозяйстве 43 года. Выбирая профессию, последовал примеру отца.

«Я работаю с 1980 года в сельском хозяйстве. В этом году, получается, будет 43 года. Отец всю жизнь работал в сельском хозяйстве — на тракторе „Беларус“. Этот новый мини-трактор нам очень понравился, пригодится дома. Огромное спасибо главе администрации и агрохолдингу», — поблагодарил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Сабантуе в Зеленодольском районе РТ призовой баран убежал в лес.