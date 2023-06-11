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Батыру сева на Сабантуе в Зеленодольске подарили трактор
Батыр сева Фидаиль Тимуршин на Сабантуе в Зеленодольске получил специальный приз — трактор. Транспортное средство марки «Кентавр T-244 pro» аграрию вручили за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса «Красный Восток Агро». Сейчас он трудится на посту ведущего инженера по импортной технике ООО «ВЗП Заволжья».
Предложил ввести новую традицию глава города Михаил Афанасьев. Он и вручил ключи от трактора.
Фидаиль Тимуршин трудится в сельском хозяйстве 43 года. Выбирая профессию, последовал примеру отца.
«Я работаю с 1980 года в сельском хозяйстве. В этом году, получается, будет 43 года. Отец всю жизнь работал в сельском хозяйстве — на тракторе „Беларус“. Этот новый мини-трактор нам очень понравился, пригодится дома. Огромное спасибо главе администрации и агрохолдингу», — поблагодарил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Сабантуе в Зеленодольском районе РТ призовой баран убежал в лес.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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