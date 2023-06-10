Вселяет уверенность в завтрашнем дне: Минниханов поздравил татарстанцев с Сабантуем

Раис Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал участников и гостей татарского национального праздника Сабантуй.

«Уважаемые татарстанцы! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с замечательным татарским народным праздником Сабантуй!

Как символ пробуждения природы, восхваления созидательного труда земледельцев, хлебосольства и гостеприимства нашего народа, бережно передаваясь из поколения в поколение, праздник стал истинным олицетворением наших самобытных обычаев и духовного наследия.

Сабантуй по праву является любимым и долгожданным праздником всех татар и жителей нашей республики. Он был и остается местом встречи представителей разных национальностей и вероисповеданий, создавая особую атмосферу дружбы и взаимопонимания между народами. В Год национальных культур и традиций праздник способствует сохранению и развитию этнокультурного многообразия в республике.

Праздничный майдан прежде всего чествует всех работников сельского хозяйства. Благодаря их самоотверженному труду, успешно завершена посевная кампания, заложены основы будущего урожая и продовольственного благополучия Татарстана.

Сабантуй придает нам особый настрой, вселяет силы и уверенность в завтрашнем дне. В переломные времена еще острее ощущается необходимость укреплять наши традиционные ценности: любовь к Родине, семье, уважение к старшим, почтительное отношение к родному языку.

Пусть замечательный праздник подарит прекрасное настроение, бодрость и оптимизм!

Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!» — говорится в приветствии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана утвердил даты празднования Сабантуя в районах и столице Татарстана. В сельских населенных пунктах, районных центрах РТ (в том числе в городах республиканского значения) он состоится 10-11 июня; в Набережных Челнах — 17 июня; в Казани — 24 июня. В Нижнекамске по просьбе жителей праздник плуга пройдет 18 июня.