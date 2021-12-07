«Капустница» Фешина приехала на родину автора: в Казани отметят 140-летие художника

Шедевр изобразительного искусства – картина «Капустница» впервые покинула Музей Академии художеств в Санкт-Петербурге, чтобы предстать перед казанской публикой. Как исполинское полотно занесли в музей и какие еще экспонаты представят на юбилейной выставке Николая Фешина – в репортаже ИА «Татар-информ».

Государственный музей изобразительных искусств Татарстана готовится к юбилейной выставке «Николай Фешин. К 140-летию со дня рождения» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Транспортировка с обогревом и вооруженной охраной

Мегаполотно уроженца Казани, известного на весь мир русско-американского живописца Николая Фешина накануне прибыло в столицу Татарстана из Санкт-Петербурга для юбилейной выставки к 140-летию художника. Картина «Капустница» размерами 2,19 на 3,44 метра была дипломной работой автора, принадлежит Музею Академии художеств и никогда прежде не покидала его. Правда, встречаются сведения, что до революции полотно в составе сборной выставки успели продемонстрировать в Венеции.

Произведения искусства сопровождала машина с двумя вооруженными росгвардейцами, которые круглосуточно несли вахту около грузовика с полотнами. Перевозка из Санкт-Петербурга в Казань заняла чуть более двух суток. Вместе в «Капустницей» из города на Неве в усадьбу Сандецкого, главное здания Музея ИЗО РТ, доставили также мольберт Фешина, пять картин из фондов Русского музея, пять – из частной коллекции и еще пять из Музея Академии художеств.

Машина для перевозки картин должна быть оборудована пневмоподвеской, чтобы произведения искусства не трясло в дороге, дополнительными креплениями, гидробортом и климат-контролем Фото: © Оксана Романова / ИА «Татар-информ»

Особые условия для картин создали и внутри грузовика. Как рассказал ИА «Татар-информ» водитель Сергей Трофимов, для таких предметов используют спецтранспорт: машина должна быть оборудована пневмоподвеской, чтобы произведения искусства не трясло в дороге, дополнительными креплениями внутри, гидробортом – устройством для плавного спуска и подъема предмета из грузовика вниз (типа опускаемого трапа, – прим. Т-и) и климат-контролем.

«В машине всегда должно быть +20. На приборе в кабине я вижу, какая температура в кузове, можно даже сделать распечатку по времени температурного режима в пути. Для исторических ценностей в целом температурный режим при перевозке предусматривается от +18 до +21 градуса, в среднем 20 градусов. Кроме того, машины опломбированы, документы под пломбой. Если даже случится какая-то проверка, нужно собирать комиссию, чтобы вскрыть машину, приглашать понятых для этого. Ведь если машину вскрывать, уже нарушается температурный режим», – пояснил водитель.

Температурный режим при перевозке предусматривается от +18 до +21 градуса. Машины опломбированы, документы под пломбой Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Предыдущим рейсом Сергея была перевозка картин из Москвы в Улан-Удэ. Доставлял произведения из Третьяковской галереи, из «РОСИЗО», куда предварительно были собраны полотна из городов Золотого кольца, для сборной выставки «Путь навстречу». Но тогда таких больших картин, как «Капустница» для Казани, среди транспортируемых не было. Масштаб полотна, как и все другие картины, упакованного в несколько защитных слоев короба, прокладок, как выяснилось уже по приезде в Казань, не позволяет занести знаковый экспонат в музей ни через парадные двери, ни через выход на балкон в сад. Вес картины – 120-130 кг без упаковки в деревянный короб. Дополнительная проблема – мороз -10 градусов, ударивший в Казани в день выгрузки шедевров.

Мегашедевр в игольное ушко

Экстренное решение, как занести картину на экспозицию, пришлось принимать на месте представителю Музея Академии художеств, художнику-реставратору по масляной живописи Ольге Харитоновой. Еще одно правило при перевозке музейных ценностей – их отправку, выгрузку на месте, распаковку контролирует представитель музея. Он фиксирует процесс и координирует все неординарные ситуации.

Чтобы внести мегакартину в музей, пришлось при закрытых дверях в машине демонтировать деревянный короб и как можно быстрее занести «полураздетый» шедевр в здание Фото: © Оксана Романова / ИА «Татар-информ»

«Когда перевозишь уникальную вещь, невозможно предугадать абсолютно всё. При отправке она прошла, но у нас двери высотой 3 метра и здание побольше. Случаев, когда картина не прошла, не было. Наверное, это было бы очень интересно, но нет… В принципе выход всегда находится. Конечно, если бы сейчас был дождь, снег, ветер – ночевала бы в машине. Ждали бы погоды, решения какого-то, через окна бы вносили. Вещь тут в приоритете», – сказала Ольга Харитонова.

В музей сначала занесли все другие гостевые экспонаты, затем решено было снова включить обогрев в машине, при закрытых дверях быстро демонтировать деревянный короб и как можно быстрее занести «полураздетый» шедевр, оставшийся в нескольких слоях синтетических утеплителей, через главный вход усадьбы Сандецкого. Высота полотна в таком виде составила 2,5 метра, парадный дверной проем Музея ИЗО РТ, как теперь точно знают музейщики, – 2,67 м, плюс наклон из-за ступеней.

Высота полотна без короба составила 2,5 метра, парадный дверной проем Музея ИЗО РТ, как теперь точно знают музейщики, – 2,67 м Фото: © Оксана Романова / ИА «Татар-информ»

«Большие вещи мы редко перевозим. “Капустница“ выехала первый раз и благодаря тому, что мы ее предварительно очень тщательно подготовили специально для этой выставки. Изучили, реставраторы с ней поработали, посмотрели всё, что может грозить осыпью. Если бы что-то было нестабильно, ее бы никто никуда не повез. Но так как Фешин технологию соблюдал, у него очень хорошо при всей пастозности (техника работы плотными, непросвечивающими слоями, мазками краски, иногда создающими рельефность, – прим. Т-и) держится живопись на холсте, на грунте. Но формат, вес, конечно…» – рассказала представитель Музея Академии художеств.

Новая рама не скрывает ни сантиметра полотна

До отправки в Казань мегакартина, выяснили музейщики, была не на родном подрамнике, его заменили на новый. Он усиленный и сам по себе очень тяжелый. Очень тяжелая и новая рама, но это вторая защита шедевра. У картины также дополнительная дубовая обноска внутри между картиной и подрамником, исключающая соприкосновение непосредственно с рамой – механически она максимально защищена.

Ольга Харитонова (слева) контролирует отправку, выгрузку на месте, распаковку Фото: © Оксана Романова / ИА «Татар-информ»

«Предыдущий подрамник был меньше по размеру, чем сама живопись, чуть-чуть – по паре сантиметров с каждой стороны. За счет этого же мы новый подрамник немного увеличили, развернули полностью авторскую живопись – она на полсантиметра – на сантиметр по кромке заходила на подрамник. Мы полностью развернули живопись и чуть больше даже оставили по краям, чтобы рамой не закрылось ничего. За счет этого теперь живопись не скрывается рамой вообще. В правом верхнем углу Фешин написал лицо. Если делать раму как обычно, пол-лица закроется. Плюс картина дополнительно зафиксирована: на ней новый слой защитного лака. У нее и кромки дублированные, то есть они усиленные – всё, чтобы максимально защитить вещь», – пояснила Ольга Харитонова.

Внутри здания Музея ИЗО РТ встал вопрос, как заносить картину на второй этаж. Задача эта оказалась не менее сложной, чем перенос из грузовика в здание Фото: © Оксана Романова / ИА «Татар-информ»

Внутри здания Музея ИЗО РТ встал вопрос, как заносить картину на второй этаж. Задача эта оказалась не менее сложной, чем перенос из грузовика в здание. Для произведения такого размера коридоры и лестничные развороты оказались также узки. Тем не менее сопровождающая шедевр Ольга Харитонова предпочла, чтобы с него полностью убрали упаковку, что позволило бы при переноске видеть, где сам холст, а где подрамник, и не повредить картину. Завесив для подстраховки перила лестничного пролета упаковкой, снятой с картины, осторожно ее понесли наверх.

«Стандартная музейная упаковка: сначала материал, который поддерживает влажность, не позволяя ей меняться в какую-либо сторону (исключает конденсат), затем, как в простонародье говорят, пупырка – дополнительная изоляция. Конденсата не может быть при таких условиях вообще – картина при одной и той же температуре перемещается с места на место. Те несколько метров, что мы несли ее от машины, пупырка в принципе ее уберегла – она остыть не успела. Ведь любое климатическое изменение: температура, влажность поменялись, – и живопись сказала “ой-ой-ой”», – подчеркнула Харитонова.

За время разгрузки живописи рабочие успели выяснить, что за шедевр стоит им таких усилий, погуглили и его автора и все допытывались у музейщиков, сколько же он может стоить Фото: © Оксана Романова / ИА «Татар-информ»

За время разгрузки живописи рабочие успели выяснить, что за шедевр стоит им таких усилий, погуглили и его автора, историю создания произведения и все допытывались у музейщиков, сколько же он может стоить. А после того как с «Капустницы» пала защитная оболочка, принялись фотографировать картину и себя на фоне картины.

Выставка к 140-летию Николая Фешина откроется 9 декабря. На ней будут представлены более 200 произведений, в основном из фондов Музея ИЗО РТ, который обладает наибольшим их количеством. Помимо «Капустницы» посетители увидят предоставленные Музеем Российской академии художеств «Внутренний вид избы», «Портрет Василия Семеновича Богатырева», эскиз декорации, а также предоставленные Русским музеем «Портрет неизвестной (Дама в лиловом)», «Портрет Д.Д. Бурлюка», «Портрет художника Константина Михайловича Лепилова» и другие привезенные картины.



Накануне открытия выставки, 8 декабря, непосредственно в день рождения Николая Фешина (по новому стилю) в Музее ИЗО РТ пройдет конференция, приуроченная к юбилею художника. Ее участники также посетят Арское кладбище, где эмигрировавший в США после революции Фешин был перезахоронен в 1976 году. В этот же день в VR-зале Галереи современного искусства музея состоится премьера мультимедийной инсталляции «ФЕШИН». Ее сделала студия Abau, участник летнего фестиваля медиаискусства в Казани «НУР», в 2019 году создавшая медиаинсталляцию «Павел Филонов» для проецирования на стены ГСИ.

В VR-зале Галереи современного искусства музея состоится премьера мультимедийной инсталляции «ФЕШИН» Фото предоставлено ГМИИ РТ

«Медиаинсталляция создана с участием композитора Алины Каримовой (Holofonote), а Фешина в ней озвучил главный режиссер Театра Камала Фарид Бикчантаев», – усилили интригу в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Выставка «Николай Фешин. К 140-летию со дня рождения» будет работать до 22 марта.