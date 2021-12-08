Ладьи славян и «зловещие» вороны на камнях: Русский музей привез в Казань полотна Рериха

В Казань из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге привезли 66 экспонатов для выставки о творчестве русского художника, философа, писателя, путешественника и археолога, академика Императорской академии художеств (1909 год) Николая Рериха.

Среди полотен казанцы и туристы смогут видеть такие узнаваемые, как красочная картина «Иноземные гости» 1901 года, на которой славянские ладьи с красно-желтыми парусами вереницей тянутся по насыщенно-синим волнам. Привезли в столицу Татарстана и известное произведение из цикла «Начало Руси. Славяне», напоминающее своим исполнением одновременно народное творчество и образцы древней иконописи. Другая известная работа, уже доставленная в Казань, — «Зловещие», где предвестники несчастья — черные вороны собрались на серых камнях угрюмых скал (тоже 1901 года).

Будут на выставке и более поздние произведения Рериха — например, «Поцелуй Земле» 1912 года (это эскиз к балету Стравинского «Весна священная»), «Тибет. Горящая вершина» 1933 года и «Единоборство Мстислава с Редедей», написанное в 1943 году и символизирующее в древних летописных образах борьбу России с врагом в годы Второй мировой войны.

Из Государственного Русского музея для выставки в Казани доставили 66 картин Николая Рериха. Фото: © Оксана Романова

«Я забирала из Русского музея 66 произведений масляной живописи и смешанной техники Рериха, а также два архивных документа. Моя задача была принять картины, осмотреть, сравнить с описанием сохранности, если есть какие-то нюансы, внести пометки. То есть я присутствовала при упаковке этих произведений в Питере, а после доставки в Казань я осматривала их заново, проверяя, ничего ли не произошло во время транспортировки», — рассказала ИА «Татар-информ» художник-реставратор отдела масляной живописи ГМИИ РТ Людмила Николаева в день выгрузки картин в Казани.

Предметы искусства перевозились из города в город в специальной машине, оборудованной пневмоподвеской, чтобы их не трясло в дороге, дополнительными креплениями внутри, гидробортом — устройством для плавного спуска и подъема предмета из грузовика вниз (наподобие опускаемого трапа — прим. Т-и) и климат-контролем. В машине все время движения поддерживалась температура +20 градусов. Кроме того, рейс сопровождали двое представителей вооруженной охраны. Сами картины упакованы в несколько защитных слоев: от мягкого текстильного, исключающего образование конденсата, и дополнительно утепляющего и смягчающего вибрации полиэтилена до деревянного короба.

Выставка — проект дружественного ГМИИ РТ культурно-выставочного центра Русского музея. Его экспонаты стали основой предстоящего вернисажа, который состоится 14 декабря в Галерее современного искусства. Кроме того, здесь окажутся представлены произведения из собрания Музея ИЗО РТ, Национального музея РТ, Этнографического музея КФУ и отдела редких книг и рукописей научной библиотеки КФУ — всего более 70 картин, а также документы и другие экспонаты.

Среди полотен казанцы и туристы с 14 декабря смогут видеть такие узнаваемые как «Иноземные гости», «Зловещие», «Поцелуй Земле», «Тибет. Горящая вершина», «Единоборство Мстислава с Редедей». Фото: © Оксана Романова

Казанские коллекции восточного искусства из собраний Нацмузея РТ и Этнографического музея КФУ познакомят зрителей с бывшей коллекцией Казанского императорского университета, который был в середине XIX века одним из первых центров по изучению языка и культуры Востока в мировой ориенталистике.

Ламаистская коллекция российского тюрколога конца XIX — начала XX веков Николая Катанова из собрания Музея ИЗО РТ и Нацмузея РТ продемонстрирует своеобразие культового искусства на северо-востоке России, в Монголии, Бурятии, Калмыкии — регионах, входивших в Казанский духовно-учебный округ, включавший обширные территории Волго-Уральского региона. Именно в Казани, к слову, в 1912 году Александром Мантелем была издана первая монография о Николае Рерихе, много путешествовавшем по миру.

Будут представлены также редкие издания эпохи модерна с воспроизведенными рисунками Рериха и крупнейших мастеров этого времени, художников объединения «Мир искусства», из собрания отдела редких книг и рукописей научной библиотеки КФУ.

Двусветное пространство Галереи современного искусства на время проведения выставки заполнит тематическая мультимедийная программа с интерактивными эффектами, а каждую субботу в 12.00 при участии Международного центра Рерихов (Москва) и Региональной общественной организации «Татарстанское рериховское культурное объединение» для зрителей будет проходить лекторий «Держава Рериха».