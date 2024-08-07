Немец с татарскими корнями из Татарстана рассказал, почему пошел на СВО

Хотя отец Фарита Обенгера по национальности немец, в нем течет и татарская кровь. Молодые годы парня, родившегося в Альметьевске, прошли в Сармановском районе — родном краю его матери. Он и сегодня бережно хранит в памяти воспоминания, связанные с учебой в сармановской гимназии.

«Наверное, случалось, что мы не слушались нашу учительницу, ведь были очень молоды. Она старалась дать нам образование. Только сейчас понимаю, насколько тяжелым был ее труд. Я премного благодарен ей», — рассказал Фарит, вспоминая классного руководителя Римму Ахметовну.

После девятого класса парень поступил в аграрный колледж. Окончив его, устроился на работу. Несмотря на сильное желание стать военным, по состоянию здоровья не смог осуществить свою мечту. Однако полтора года назад Фарит Обенгер, заключив контракт на военную службу, отправился в зону СВО.

«Я и раньше хотел стать военным. Сейчас осваиваю новую для себя профессию. Прохожу основы военной подготовки. Можно сказать, что моя мечта осуществилась. Ведь неслучайно я заключил контракт», — сказал он.

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

Фарит участвовал в боевых действиях под Бахмутом, в Кременной, при взятии Авдеевки. За смелость и мужество был награжден медалями «Суворова» и «За доблесть» II степени. Его номинировали еще на две медали. Их еще не вручили ему, поэтому он не стал их называть.

«Захотелось испытать себя, понять, на что я способен. Не смог остаться в стороне, когда решается судьба страны. Решил, что и я должен быть рядом с ребятами. Сейчас у меня есть очень много боевых товарищей и сослуживцев. Не выбирал, куда идти. Где пригодился, там и остался. Ежедневно работаем над собой, проходим боевую подготовку. В свободное время стараюсь читать книги», — рассказал о себе военнослужащий.

Он также поделился условиями жизни на передовой. Живут военные в блиндажах. Поступает гуманитарная помощь, получают письма от школьников — дети отправляют открытки. Все это укрепляет боевой дух бойцов, придает им сил.

К слову, мать Фарита до последнего момента не знала о решении сына, он сообщил об этом лишь перед тем, как попрощаться. Конечно же, женщина беспокоится за сына, но солдат всегда поддерживает связь с близкими. Как только предоставляется возможность, разговаривает с мамой, сестрой. А сам, до отправки на специальную операцию, жил в Краснодаре.

«Если хочешь чего-то добиться в жизни, в первую очередь надо верить в свои силы. Ни в коем случае нельзя сдаваться. Мой жизненный девиз — не покоряйся беде, смело иди навстречу к цели», — говорит боец.

Он считает, что человек, невзирая на возраст, должен учиться, развиваться, всесторонне совершенствоваться.

«Есть только два пути: либо ты шагаешь вперед, либо тебя затопчут. Человек, который не читает, тупеет. Важно найти любимое занятие. Я мечтаю научиться играть на рояле. Сейчас поменялись и жизненные приоритеты», — сказал Фарит.

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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