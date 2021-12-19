«Нефтяник» по буллитам проиграл в Орске «Южному Уралу»

После поражения в Кургане от «Зауралья» (3:5) и натужной победы в овертайме в Челябинске над «Челметом» (3:2) сегодня «Нефтяник» завершал уральский выезд в Орске. В последнем матче альметьевцы проиграли по буллитам со счетом 1:2 «Южному Уралу».

В первом периоде соперники сразу попытались захватить инициативу в свои руки. Атак было предостаточно, но первыми свой шанс использовали уральцы. Точным кистевым броском в ближний угол отметился Максим Капитуров, 1:0. Лишь в конце периода альметьевцы сумели восстановить равновесие после мощнейшего щелчка с острого угла Степана Захарчука, 1:1. По итогам первых 20 минут активнее были все же гости, броски в створ ворот 3-9.

Во втором периоде альметьевцы усилили давление на ворота «Южного Урала». Вот только постоянные удаления не позволили гостям продолжить наступление. При этом статистика бросков в створ ворот вновь в пользу гостей, 12-19.

В третьем периоде забить никому не удалось, так и доиграли до овертайма, второго за три дня у альметьевцев. В дополнительной пятиминутке тоже обошлось без голов, хотя опасных моментов было создано немало. Поэтому победитель встречи был выявлен только в серии буллитов. И здесь удача сопутствовала хозяевам, реализовавшим два подхода против одного у гостей.

«Южный Урал» (Орск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили: Капитуров (6) — Захарчук (18). Штраф: 12-8.

После 34 матчей в активе альметьевцев стало 42 очка, 12-е место. В следующем туре 23 декабря на своем льду «Нефтяник» примет воскресенский «Химик».