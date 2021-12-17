«Нефтяник» обыграл «Челмет» в Челябинске

В очередном матче чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» обыграл в Челябинске «Челмет» в овертайме со счетом 3:2. Дубль у гостей сделал Денис Цуканов. Все шайбы в матче забросили защитники.

Позавчера альметьевцы уступили в Кургане «Зауралью», прервав свою шестиматчевую победную серию. Поэтому игра началась с настойчивых атак гостей. Долгое время до реальных голевых моментов дело не доходило. И все же в конце периода идеальный по силе и точности кистевой бросок удался Денису Цуканову, 0:1.

«Челмет» в первом периоде старался ни в чем не уступать гостям. А в середине второй трети матча челябинцы восстановили равновесие после неожиданного щелчка в касание от борта Константина Климонтова, 1:1.

Третий период команды начали с места в карьер, обменявшись заброшенными шайбами в течение полутора минут. Сначала мощно щелкнул со средней дистанции Дмитрий Алексеев, 2:1. Затем примерно с такой же позиции попал уроженец Челябинска Тимур Фаткуллин, 2:2. К концу периода напряжение игры предсказуемо возросло. Так и доиграли до овертайма.

В дополнительной пятиминутке команды сыграли всего 27 секунд, пока игру на себя не взял Цуканов. Проход через всю площадку и точный бросок принес победу «Нефтянику», 2:3 на табло.

«Челмет» (Челябинск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1). Шайбы забросили: Климонтов (29), Алексеев (42) — Цуканов (18, 62), Фаткуллин (44). Штраф 2-6.

После 33 матчей в активе альметьевцев 41 очко и 12-е место в таблице. В следующем туре 19 декабря в Орске «Нефтяник» сыграет с «Южным Уралом».