«Нефтяник» прервал победную серию, проиграв в Кургане «Зауралью»

Проиграв сегодня в Кургане «Зауралью» со счетом 3:5, альметьевский «Нефтяник» прервал свою победную серию на отметке шести матчей. Рашающим сегодня стал третий период, в котором гости пропустили четыре шайбы.

В первом периоде альметьевцы не смогли дважды результативно разыграть большинство. Но забили в равных составах, когда неожиданный кистевой бросок нанес Владимир Пешехонов - 0:1. Однако всего через минуту курганцы восстановили равновесие, на пятачке отличился Илья Коренев - 1:1. Больше публика голов в первом периоде не увидела.

Уже через 67 секунд после начала второго периода вторая шайба попала в ворота «Зауралья» от клюшки главного снайпера «Нефтяника» Артура Болтанова – 1:2. Этот гол стал для форварда 19-м в сезоне. В дальнейшем игра немного успокоилась. Попытки хозяев переломить ход встречи успехом не увенчались. Но и гостям не удалось увеличить свое преимущество.

На старте третьего периода уральцы второй раз за вечер восстановили равновесие, на добивании преуспел Семен Афонасьевский - 2:2. Но не прошло и минуты, как «Нефтяник» в третий раз вырвался вперед. Свою первую в восьми матчах шайбу дальним броском забросил 18-летний защитник гостей Ислам Гарайшин - 2:3.

Отдадим должное курганцам. Они сначала в третий раз восстановили статус-кво, а через пять минут и вовсе впервые в матче вышли вперед - 4:3. В оставшееся время альметьевцы обрушили шквал атак на ворота «Зауралья». Но когда гости заменили вратаря шестым полевым игроком, то получили еще одну шайбу в пустые ворота - 5:3. Победная шестиматчевая серия «Нефтяника» прервалась в Кургане.

«Зауралье» (Курган) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 5:3 (1:1, 0:1, 4:1).

Шайбы забросили: Коренев (15), Афонасьевский (42), Юшков (48), Бякин (53), Богданов (60) - Пешехонов (14), Болтанов (22), Гарайшин (43). Штраф: 8-8.