«Нефтехимик» в гостях обыграл «Адмирал» с помощью дубля Белозерова

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Нижнекамский «Нефтехимик» в выездном матче не без труда обыграл владивостокский «Адмирал» (5:3).

Первую шайбу на 9-й минуте игры забросил в ворота гостей форвард дальневосточников Егор Чезганов. На 12-й минуте преимущество хозяев увеличил защитник Илья Морозов. «Моряки» еще не раз в первом тайме атаковали ворота «волков», но новых успехов не достигли.

Во втором тайме ситуация изменилась. На 24-й минуте нападающий нижнекамцев Дамир Жафяров сократил разрыв в счете, а на 27-й минуте другой форвард гостей, Матвей Надворный, свел преимущество хозяев на нет. До конца периода длилась упорная борьба, которая на 40-й минуте завершилась тем, что нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозеров вывел «волков» вперед.

В третьем тайме обе стороны продолжили атаки. На 52-й минуте Белозеров оформил дубль. На мгновение для хозяев вновь забрезжила надежда, когда на 59-й минуте забил нападающий Иван Муранов, переиграв голкипера Филиппа Долганова. Но тут же она вновь угасла: на 60-й минуте форвард Александр Петунин воспользовался тем, что дальневосточники сняли вратаря, Никиту Бояркина, и забросил шайбу в пустые ворота.

Накануне «Нефтехимик» обыграл астанинский «Барыс» со счетом 6:3. Малый промежуток между матчами, не оставляющий времени для отдыха, не помешал клубу из Нижнекамска одержать новую победу.

В результате «Нефтехимик» поднялся на первую строчку в Восточной конференции – в активе команды теперь 15 очков по итогам десяти встреч. Во вторник, 29 сентября, нижнекамцы сыграют с «Амуром» в родном для последнего Хабаровске.