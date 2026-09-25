«Волки» на олимпе: за счет чего «Нефтехимик» штурмует вершину Востока КХЛ

«Нефтехимик» после восьми матчей идет на третьем месте Востока с 11 очками, уступая «Металлургу» и «Ак Барсу». Еще недавно команда была первой. Разбираемся, что стоит за этим стартом, в материале «ТИ-Спорта»





Фото: hcnh.ru

Как «Нефтехимик» начал сезон: лидерство, спад, победа над «Ладой»

«Нефтехимик» набрал 11 очков после восьми игр и занимает третью строчку Восточной конференции. Впереди – «Металлург» (13 очков после 8 матчей) и «Ак Барс» (13 очков после 9 игр). Позади – «Авангард» и остальные. Первое место команда держала после пяти матчей, но затем последовала серия из трех поражений подряд, которая отбросила ее назад.

Первый же матч сезона дал понять: скучно не будет. С «Шанхайскими Драконами» нижнекамцы вели 3:0, расслабились – и получили 4:5 в овертайме. Очко вместо двух. Но дальше команда Игоря Гришина включила тумблер: «Сочи» разнесли 5:1, «Адмирал» дожали 2:1. А потом пришел «Автомобилист» – и «Нефтехимик» выиграл 3:1 по делу. Героем вечера стал Артур Тянулин с дублем, воспитанник нижнекамского хоккея Рафаэль Бикмуллин поставил точку в пустые.

С «Ладой» вышло еще веселее: 7:3, пять шайб во втором периоде, дубль Дамира Жафярова. Для штаба Гришина это была первая победа над тольяттинцами – и, судя по эмоциям, сняла камень с души. Игроки показали хорошую реализацию и работу команды над атакой после двух неудачных матчей.

В чем причина такого старта «Нефтехимика»?

Секрет «Нефтехимика» кроется в балансе. В атаке команда использует свои моменты и хорошо играет в обороне. Ребята прекрасно понимают, за счет чего они могут выигрывать свои матчи: за счет дисциплины и реализации моментов. Другого пока что у них нет. Нижнекамцам не приходится рассчитывать на то, что они кого-то переедут или переиграют. «Нефтехимику» помогают самоотдача, работоспособность и хорошая реализация своих моментов.

Именно так и выглядит портрет нынешних «волков» – без иллюзий и звезд. Никто не ждет, что они кого-то передавят. Они берут свое дисциплиной, работой и умением использовать то, что дает соперник. Сейчас это очень опасный коллектив, они несут угрозу воротам своими быстрыми выпадами «2 в 1» и «3 в 2».

Но есть в этой команде и слабое место – американский защитник «Нефтехимика» Тимоти Ловелл. Игрок провел 6 матчей в нынешнем сезоне при полезности «плюс 1» и среднем игровом времени 15:23. Зарплата Тимоти в клубе составляет 15 миллионов рублей за сезон.

Конечно, возможно, ему необходимо время для адаптации. Но команда должна понимать риски, когда берет игрока, который не всегда попадал в состав третьей лиги. Просто развивать легионера при ограниченном бюджете нижнекамцев – история невыгодная.

Рафаэль Бикмуллин и Максим Федотов Фото: hcnh.ru

Да, он неплохо катается, но значительно уступает среднему уровню защитной линии в лиге. Мы не видим эффективности. Если так пойдет и дальше, Ловелл рискует повторить путь Кевина Хейса – когда легионер получает платеж, но не приносит отдачи. Вопрос только в том, сколько времени «Нефтехимик» готов ждать.

Кто тащит «Нефтехимик»: Белозеров, Тянулин, Жафяров и вратарский сюжет

Капитан Андрей Белозеров в прошлом сезоне выдал лучший чемпионат в карьере – 27 голов, клубный рекорд в регулярке. Летом ему доверили нашивку, и, похоже, ответственность его только раззадорила: 9 очков (3+6) в четырех матчах, лучший бомбардир команды. Артур Тянулин тоже не теряется – дубль с «Автомобилистом» (один гол в большинстве, один в равных) и 5 очков (3+2) в трех стартовых играх. Именно такие матчи показывают, зачем его брали.

Отдельная история – Дамир Жафяров. Опытный форвард получил в системе Гришина четкую роль: завершать то, что создают быстрые партнеры. Дубль с «Ладой» – пока главная иллюстрация. Если он удержит ритм, у «волков» появится то, чего им не хватало в прошлые сезоны, – вторая линия угрозы.

Филипп Долганов Фото: hcnh.ru

А главный сюжет – вратарский. Филипп Долганов считается одним из главных кандидатов на переход в топ-клуб, но с «Шанхайскими Драконами» пропустил пять. И тут шанс использовал сменщик: Ярослав Озолин за три игры пропустил всего три шайбы, а процент отраженных бросков – 96,9%. В январе он уже устанавливал клубный рекорд сухой серии (213 минут 34 секунды). Похоже, это не случайность. Добавьте сюда большинство – 6 из 16 попыток, 37,5%, неплохой показатель даже для старта. Именно спецбригады напрямую вытащили матчи с «Сочи» и «Автомобилистом».

Следующая проверка – сегодня. «Нефтехимик» едет в Астану к «Барысу», который на данный момент является самой забивающей командой лиги. Матч начнется в 17:30 по московскому времени на «Барыс Арене».

Тревожный сигнал для «волков» – форма форварда хозяев Джастина Бейли. Он возглавляет список снайперов КХЛ с шестью шайбами и идет вторым в бомбардирской гонке с 10 очками. «Барыс» на старте сезона уже разгромил «Локомотив», и несколько его игроков попали в список лучших по итогам недели.

Для «Нефтехимика» это первый по-настоящему серьезный выездной тест. Теперь – Астана, затем Дальний Восток. И если оборона нижнекамцев даст Бейли пространство, последствия могут быть неприятными.