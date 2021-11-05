«Нефтехимик» одержал вторую победу подряд, обыграв дома «Адмирал» со счетом 5:2

В последнем перед перерывом домашнем матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Адмирал» из Владивостока со счетом 5:2, дважды отличившись в большинстве.

После позавчерашней победы над действующим обладателем Кубка Гагарина — омским «Авангардом» — у нижнекамцев сегодня был прекрасный шанс уйти на перерыв в чемпионате с двумя победами подряд. «Адмирал» занимал последнее, 12-е место на Востоке, «Нефтехимик» — восьмое. И хозяева воспользовались своим шансом.

В первом периоде хозяева быстро реализовали первое же большинство, хорошим броском в девятку это сделал Марат Хайруллин, 1:0. Но хоккей был равным, гости в обороне не отсиживались, счет бросков в створ ворот 11-9. На последней минуте на добивании Войтех Мозик восстановил равновесие, 1:1.

И вторая треть матча прошла в столь же веселой и активной борьбе. Сначала Егор Попов решительно сыграл на чужом пятачке, 2:1. Потом Евгений Митякин кистевым броском снова забил в большинстве, 3:1. Но всего через 12 секунд «дальневосточники» сократили разрыв в счете, теперь на добивании отличился Евгений Грачев, 3:2. А точку в периоде броском от синей линии поставил Максим Березин, 4:2.

Вскоре после начала третьего периода Березин оформил свой дубль броском в касание, 5:2. И как не пытались гости сократить разрыв в счете, нижнекамцы не позволили это сделать, одержав вторую победу подряд.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2 (1:0, 3:2, 1:0). Шайбы забросили: Хайруллин (6), Е.Попов (22), Мтякин (27), Березин (35, 47) — Мозик (29), Грачев (27). Штраф: 4-10.

«Нефтехимик»: Судницын. Сидоров-Клок, Хайруллин-Митякин-Бикмуллин; Воробьев-Кнот, Галимов-Е.Попов-Секстон; Березин-Петрищев, Шафигуллин-Шевелев-Д.Попов; Семенов, Шутов-Хафизов-Беляев.

После 26 матчей в активе нижнекамцев стало 25 очков, седьмое место. В следующем туре 15 ноября «Нефтехимик» сыграет в Новосибирске с «Сибирью».

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