«Нефтяник» победил омский «Авангард»

В очередном домашнем матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтяник» сегодня победил обладателя Кубка Гагарина омский «Авангард» в овертайме со счетом 2:1.

Если позавчера нижнекамцы неожиданно проиграли дома китайскому «Куньлуню», то перед сегодняшней встречей с действующим чемпионом страны «Авангардом» мало кто ставил на хозяев. А они выиграли. Отметим в первой пятерки гостей сразу двух воспитанников «Нефтехимика» — защитника Дамира Шарипзянова и нападающего Наиля Якупова.

В первом периоде соперники начали очень осторожно. Первый бросок по воротам, это хозяева постарались, был нанесен лишь на шестой минуте. Омичи и вовсе впервые побеспокоили голкипера «Нефтехимика» Александра Судницына на девятой минуте. Броски в створ ворот за период 9-6, и ни одного удаления.

Дебют второго периода остался за омичами. Но они не использовали первое удаление в рядах нижнекамцев (и последнее в матче), а затем и выход один на один Ярослава Косова. Но затем игра надолго переместилась в зону «Авангарда». Однако и на этот раз никто на гол не наиграл, хотя хозяева вновь перебросали сибиряков, 11-5.

В третьем периоде обоюдоострая игра продолжилась. Обе команды горели желанием забить первой. И обе команды имели отличные моменты отличиться. А первыми свой шанс реализовали гости — Петер Цегларик бросил и сам же успел на добивание, 0:1. Не прошло и минуты, как и Евгений Митякин преуспел на добивании, 1:1. Так и доиграли до овертайма.

В дополнительной пятиминутке команды сыграли полторы минуты, пока победу нижнекамцам не принес точный бросок Дэна Секстона, 2:1.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). Шайбы забросили: Митякин (53), Секстон (62) — Цегларик (52). Штраф: 2-0.

«Нефтехимик»: Судницын. Сидоров-Клок, Хайруллин-Митяки-Бикмуллин; Воробьев-Кнот, Галимов-Е.Попов-Секстон; Березин-Петрищев, Беляев-Чивилев-Д.Попов; Семенов-Шутов-Хафизов-Шафигуллин.

После 25 матчей в активе нижнекамцев стало 23 очка, восьмое место. В следующем туре 5 ноября «Нефтехимик» примет на своем льду «Адмирал» из Владивостока.