Защитник «Нефтехимика» вызван в сборную Чехии

Сегодня стал известен состав сборной Чехии по хоккею на Кубок Карьяла (Карелии). В состав команды, которую тренирует Филип Пешан, вошли три игрока клубов КХЛ, в том числе из нижнекамского «Нефтехимика».

Им стал 26-летний защитник Лукаш Клок, который перешел в «Нефтехимик» нынешним летом в качестве чемпиона Финляндии в рядах «Лукко». Клок выступает за сборную Чехии с 2016 года, сыграв за национальную команду 32 матча, в которых набрал 10 очков (4+6).

В рамках Кубка Карьяла в Хельсинки сборная Чехии сыграет против Швеции (10 ноября, вынесенный матч в Линчёпинге), Финляндии (13 ноября) и России (14 ноября). А сегодня Клок сыграет за «Нефтехимик» в домашнем матче чемпионата КХЛ с омским «Авангардом».