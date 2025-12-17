Коробченко: «У нас ничего не останавливается. Но больше половины проектов – секретные»

О комфортной ключевой ставке и валютном курсе для промышленников; причинах, подкосивших отечественный автопром; успехах Татарстана в авиастроении, химии и нефтехимии в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Олег Коробченко.





Олег Коробченко: «По итогам года индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 110%»

«Есть санкции, и много чего не дают завозить, этим надо пользоваться и продолжать импортозамещение»

Олег Владимирович, немного времени остается до конца года, уже можно подводить предварительные итоги. Какой прогноз по росту промпроизводства в Татарстане по итогам 2025-го? За счет каких отраслей будет рост, а где возможны падения?

По традиции будем говорить, что год выдался непростой, но в тяжелых условиях всегда есть возможность проявить себя и обогнать остальных в конкурентной борьбе.

Мы были на «Иннопроме» в Екатеринбурге, где министр промышленности Российской Федерации Антон Андреевич Алиханов наградил Татарстан за итоги 2024 года. Мы стали лучшим регионом по развитию промышленности.

Наш индекс промышленного производства по прошлому году составлял 105%. Наблюдается рост в произведенной продукции – ее отгружено на 5,6 трлн.

С начала этого года у нас тоже большой рост – произведено и отгружено товаров на сумму около свыше 5 трлн рублей. По итогам года индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 110%.

Почти все отрасли дали большой прирост, в частности ВПК, поскольку идет СВО.

Добыча нефти сохраняется на уровне последних лет. Есть возможность ее увеличить. По переработке нефти мы уже превышаем 71%. Наша задача – увеличивать переработку и дальнейший передел углеводородного сырья. Сейчас много направлений, где мы можем развивать перерабатывающую отрасль. Есть санкции, и много чего не дают завозить, поэтому этим надо пользоваться и дальше заниматься импортозамещением.

В этом году «ТАНЕКО» запустило вторую установку гидрокрекинга, увеличило производство светлых нефтепродуктов. Самое главное – глубина переработки у нефтеперерабатывающих заводов – 99%.

Наши электронщики хорошо начали развиваться.

Автомобилисты внедряют ноу-хау. Они получили много дотаций в этом году: КАМАЗ, «Соллерс». В прошлом году господдержка составила около 110 млрд рублей, а в этом уже более 100 млрд. Это большой потенциал. Да, есть кризис, есть просадка, но мы как государство поддерживаем наших автопроизводителей. Это задел на будущее.

Для сравнения: когда химики в СИБУРе остановили реактор «B» на «Казаньоргсинтезе» для реконструкции, мы схватились за голову и сказали: «Это же катастрофа, выпадающие доходы из бюджета». Но когда реактор модернизировали и ввели в этом году, мы уже получили более 1 млн тонн продукции и существенный результат в бюджет в виде налогов от «химии».

Химики СИБУРа в Нижнекамске запустили много новых проектов. Выпущена первая партия гексена, и скоро запускается его производство – это ключевой компонент для выпуска полиэтилена, он используется для изготовления труб, например. Ввели олефиновый комплекс ЭП-600, это плюсом 600 тыс. тонн к тем 600 тыс. тонн, которые были. Большой задел!

Многие направления дают рост. Переработка и обрабатывающая отрасль – в лидерах. Автомобилестроение сейчас в стадии модернизации, реконструкции и выжидания «рыбного периода».

«Дисбаланс на рынке легковых, грузовых и коммерческих автомобилей подкосил наш автопром»

Давайте подробнее поговорим об автомобилестроении. Во-первых, мы знаем, что, к сожалению, КАМАЗ показывает слабые финансовые результаты. Какая причина? Правильно ли мы понимаем, что это импортные грузовики занимают рынок? Или все-таки другие факторы сказались: ключевая ставка, невозможность оформить лизинг, еще что-то?

Совокупность всех вопросов «выстрелила» по российскому автопрому в целом. Во-первых, запустили огромное количество импортной техники. Когда у нас европейский автопром ушел, в стране, испугавшись, что оголим рынок, открыли двери для всех. В итоге огромное количество импортных машин зашло.

Китайские?

Китайские, турецкие. Европейские зашли через арабские страны, Казахстан. Возник дисбаланс на рынке грузовых, коммерческих, легковых автомобилей, что подкосило наш автопром. Но, как говорят, нет худа без добра.

Когда мы обожглись на этом, в федеральном Минпроме включили инструменты, регулирующие поставку, – это и заградительные пошлины, и утилизационные сборы, тем самым нашему автопрому дана возможность начать раскручиваться.

Но, помимо импорта, получилось так, что ключевая ставка высокая. Сейчас внедрять какие-то новые модели, новые разработки – сложно. Высокая ключевая ставка привела к тому, что сейчас что-то брать в кредит очень дорого. Поэтому, как в том мультфильме про Маугли, говорилось: «Мы уйдем на север и там переждем».

Стараемся со своей стороны всех наших промышленников, наших покупателей стимулировать, чтобы они производили и покупали новые машины, новые модели, конкурировали бы с импортом.

«На КАМАЗе водородная тематика сильно раскручивается»

Вы сказали про грузовики. Но КАМАЗ же – это не только грузовики, это и электробусы, и другая техника. А там какая ситуация?

Хорошо, что государство поддерживает наших автопроизводителей, дает возможность и кредит ФРП (Фонд развития промышленности, – прим. Т-и) получить, и поддержку новых НИОКРов (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ).

Что касается КАМАЗа, он работает по СПИКу – это специальный инвестиционный контракт, когда происходит локализация, внедрение новых технологий и разработка новых направлений с господдержкой. И в этом году мы открыли большой центр в Набережных Челнах по водородной тематике.

Водород очень перспективен. Это тот же самый электромобиль по сути, но электричество вырабатывается не за счет традиционной литий-ионной батареи, а за счет топливного элемента. Сейчас эта тематика на КАМАЗе очень сильно раскручивается. Уже есть прототипы, над которыми работают, машины ездят, показывают хороший результат. К слову, в Китае уже давно существует целая отрасль водородных автомобилей.

По автобусам – новые разработки, электробусы. Посмотрите, в Москве более 2,5–3 тыс. автомобилей, поставленных НЕФАЗом (входит в КАМАЗ) автобусов. Компания «РариТЭК» разрабатывает новые автобусы, тоже на газу. Компания «Соллерс» внедрила через СПИК новые автобусы-минивэны, которые сейчас начали пользоваться большой популярностью. Поэтому по всем направлениям автопрома идут и внедряются новые разработки. В ближайшее время, когда рынок откроется, когда потребность в этом транспорте начнет расти, они смогут выстрелить.

«Много китайских компаний хотят зайти на российский рынок через Татарстан»

А другие производители? Хочет ли кто-то прийти или, может, уже пришел? Мы знаем, что Changan интересовался елабужской площадкой.

Очень много китайских компаний хотят зайти на российский рынок, используя площадку в Татарстане: наши институты, компетенции, огромное количество уже существующих заводов. Много рабочей силы, которую можно либо переманить, либо выучить, воспитать.

Иностранные производители хотят зайти. Но мы стараемся выбрать то, что нам было бы интересно с экономической, с практической точек зрения, то, что гармонично впишется в наш пазл, в нашу картину.

У нас основной производитель автомобилей – КАМАЗ, у которого снижаются показатели, но в то же время динамика у машиностроения в целом хорошая. Предприятия машиностроительного комплекса за 9 месяцев 2025 года отгрузили продукции почти на 1,5 трлн рублей с ростом к прошлому году на 64%.

За счет чего?

Не секрет, что СВО потребляет огромное количество техники, и специальные автомобили, производимые на КАМАЗе, конечно, дают большой прирост. Это то, что касается колесной автомобильной техники.

«Казаньсельмаш» выпустил более 600 единиц тракторов, самоходной техники. Они сделали большое импортозамещение агрегатов. Я говорю про опрыскиватели. Одни из лучших сейчас в Российской Федерации. Недавно ездили на презентацию – почти 40 метров размах крыльев для опрыскивания. На высоких колесах, колеса тоже сейчас пытаемся локализовать на Нижнекамске. Могу уверенно сказать, что с большим процентом локализации мы производим эти опрыскиватели здесь, в Татарстане.

«Соллерс» ведет большую работу по локализации, «РариТЭК». Мы произвели в этом году более 40 тыс. автомобилей.

Можно ли говорить, что рост промышленности в большей степени произошел за счет гособоронзаказа? В промышленности в целом, не только в машиностроении.

В республике большое количество заводов, которые работают на гособоронзаказ. Помимо того, что у нас более 25 прямых контрактодержателей, и еще около 200 компаний являются поставщиками-смежниками. Поэтому, когда началась СВО и пошел большой гособоронзаказ, наши предприятия, работающие на ВПК, дали существенный рост.

Могу сказать, что татарстанские компании с нашими директорами в российских масштабах показали очень хороший прирост. Мы помогли всем предприятиям: кому-то с кадрами, кому-то с получением льготного финансирования, кому-то с заказами, кому-то со строительством.

«Цикл производства самолета Ту-214 на КАЗе составлял 3 года с учетом действующей нагрузки по всем проектам, сейчас мы его снизили до 2 лет»

Переходя к теме госзаказа, хотелось бы спросить про ситуацию на Казанском авиазаводе (КАЗ). Есть программы по производству Ту-214. Что там сейчас происходит?

Ту-214 – это наш флагман среди перспективных проектов, которые мы сейчас развиваем. Заканчивается строительство и укомплектование корпусов агрегатной сборки, механической обработки и логистического центра. Вводится в эксплуатацию цех поточной линии сборки, что позволит собирать минимум 20 самолетов в год. Ведется закупка оборудования, порядка 100 единиц крупных механообрабатывающих центров поставлено.

Многие говорят: «Вы так об этом уже три года говорите». Представьте, чтобы запустить весь этот маховик, нужно перестроить производство, пересмотреть подготовку производства под цикл 20 комплектов комплектующих: от гаечек до укомплектованных агрегатов – всё должно быть произведено не меньше 20 комплектов с обеспечением последующего задела.

Если у нас цикл производства самолетов Ту-214 до этого составлял 3 года, с учетом всех действующих производственных программ по другим изделиям, сейчас мы его снизили до 2 лет, и это не предел. Сегодня 40 самолетокомплектов у нас должно быть уже в производстве.

Представляете, какой огромный объем? Должен быть заказан материал, должен быть задел производственной мощности и обеспеченность инструментом, оборудованием и оснасткой, а еще огромная масса комплектующих изделий должна быть поставлена на серийный поток.

Пока мы не можем сделать сразу 20, потому что нужно наработать объем производства комплектующих.

В 2026 году должно быть сделано три самолета. Есть проблемы с комплектующими, с поставкой. В тему погружены все, начиная от Раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова и заканчивая рядовыми сотрудниками.

«Надеюсь, экспорт «Ансата» пойдет, он будет востребованным»

В развитие темы авиапрома. Мы в этом году увидели полностью импортозамещенный «Ансат». Каким образом удалось этот вопрос решить? Там же вплоть до двигателей были проблемы, да? Мы знаем, что был американский двигатель Pratt & Whitney, а теперь отечественный. Насколько он удачен?

Российский двигатель ВК-650 создан «дочкой» Ростеха – Объединенной двигателестроительной корпорацией, на «ОДК-Климов». Его уже сейчас обкатали на нашем вертолете, он, во-первых, мощнее, чем американский, во-вторых, имеет сниженный расход топлива. Сейчас он не серийный, и сложно сравнивать его с иностранными аналогами по стоимости. Мы надеемся, что, когда будет запущено серийное производство, ВК-650В заменит зарубежные двигатели на всех вертолетах легкого класса.

ВК-650В также можно будет устанавливать на различные беспилотные летательные аппараты, которые тоже пойдут в серию и будут производиться. Этот двигатель, он очень перспективный.

Казанским вертолетным заводом была проведена большая работа по импортозамещению. На вертолете заменили все иностранные комплектующие, включая компоненты системы управления и автопилота. Изменили конструкцию фюзеляжа, увеличили долю композиционных материалов – в результате улучшились весовые характеристики «Ансата».

И в этом году он совершил первый полет в присутствии министра промышленности России Антона Алиханова. Буквально недавно холдинг «Вертолеты России» показал его в Арабских Эмиратах. Наш «Ансат» получился великолепным. Сейчас мы ждем окончания летных испытаний. Убежден, что он покажет высокие результаты, и экспорт «Ансата» пойдет, он будет востребованным.

Мне было очень приятно, когда мы приехали в Баня-Луку (это Республика Сербская), и там стоят два наших великолепнейших вертолета, и сербы прям настолько довольны и говорят, что наглядеться не могут. Они очень сильно востребованы.

«Мечтаю затащить производство двигателя для Ми-38 в Казань»

И еще про один вертолет хочется поговорить – Ми-38. Это аналог, я так понимаю, тяжелых импортных вертолетов. Когда мы его увидим? И когда пойдет в серию?

В серию он уже пошел несколько лет назад. Есть поставки для внутреннего и внешнего рынков.

У меня большая мечта – заполучить производство двигателя для Ми-38 к нам в Казань. В принципе, производители не против передать нам документацию. Вот если у нас получится, это будет большое достижение.

А кто производитель?

Тоже коллеги из Госкорпорации Ростех, питерское предприятие «ОДК-Климов».

Еще перспективный проект – «Беркут-3», беспилотный вертолет. То есть принципиально новая техника. Для чего он нужен, в каком объеме будет производиться, чья разработка?

Разработка наших конструкторов. Очень хороший вертолет. Направления разные: от «военки» до «гражданки». Грузоподъемность 300 килограмм. Перелетает на расстояния более 400 километров. Назначение – доставка грузов на шельфовые, буровые площадки. Доставка грузов в труднодоступные места. Всепогодный.

Разработчики «Беркута-3» сейчас проходят сертификацию летного испытания. Уже есть заказы: в Якутию – 100 вертолетов, в Малайзии, Сингапуре и Китае есть потребность в этих вертолетах.

Мы разработчиков поддерживаем. Думаю, что если мы его у себя локализуем и запустим производство, получится очень хорошая конструкция.

Недавно к нам приезжала компания из Белоруссии, которая делает беспилотные вертолеты. Ребята молодцы. И они работают в конкуренции с нашими беспилотниками. Мы их посадили за стол переговоров.

Я говорю: «Ни в коем случае не надо нам конкурировать. У нас и так конкурентов – весь мир. А две страны, Белоруссия и Россия, вместе против всех как-то воюют».

Не нужно конкурировать, надо найти какую-то концепцию, общее решение вопросов. Если у нас получится, мы сделаем совместную программу по локализации и производству этих вертолетов. Это мечта, и для нее нужен двигатель, опять же говорю про двигатель российской разработки и производство.

«Идет большой рост энергопотребления, около 6%»

Вопрос по отрасли энергетики. В этом году был устойчивый рост энергопотребления, были новые рекорды. Во-первых, за счет чего растет энергопотребление? И есть ли какие-то риски в связи с тем, что происходит такой рост? Способны ли наши энергетики справиться с этим растущим спросом?

Из года в год растет потребление электроэнергии. Растет промышленность, в том числе машиностроение, химия и нефтепереработка.

В начале этого года достигнут максимум потребления мощности – 5150 МВт. Выработку мы ожидаем порядка 30,6 млрд киловатт-часов. Пока все зависит от того, какая будет зима. Как видите, поздняя.

По потреблению газа в этом году мы остаемся на том же уровне – 19 миллиардов кубометров. Газ планируется привлечь дополнительно, что даст возможность роста и энергетике, и газохимии.

По энергетике есть проекты, которые позволят расширить и увеличить объем электрической мощности энергосистемы. На сегодня это 8,9 ГВт.

Есть у нас эффективные станции, есть менее эффективные. Могу сказать, что наша Заинская ГРЭС загружена. Это очень хорошо. Но у нас есть проекты по модернизации.

«Заинская ГРЭС работает на полную катушку, но очень много ремонтов»

Все-таки не снят вопрос по Заинской ГРЭС? Знаем, что планировалась масштабная модернизация. А сейчас как?

Сейчас она работает на полную катушку, но очень много ремонтов. И стоимость производства там, конечно, дорогая. Вопрос не снимается, модернизацию обязательно нужно делать, и «Татэнерго» над этим очень плотно работает.

Хорошо получилось по Набережночелнинской ТЭЦ – один дополнительный источник по электрификации заявлен в КОММод (отбор проектов модернизации тепловой генерации, – прим. Т-и), и в течение двух-трех лет он должен быть установлен. Также ТГК-16 ведет большой проект по модернизации на Нижнекамской ТЭЦ-1. В Казанской зоне СИБУР запускает большой энергоисточник, который позволит работать не только «Казаньоргсинтезу», но даст возможность городу получать и тепло, и электроэнергию.

В энергетике огромное количество проектов, которые будут воплощаться. Одна из мечт и планов – все-таки раскрутить турбины, которые производит КМПО. У КМПО очень хорошие турбины. Если получится для Дальнего Востока, для нефтяников, для энергетиков поставить комбинированные машины до 48 МВт, я думаю, это был бы большой вклад в энергогенерацию КМПО. Этот перспективный проект мы тоже продвигаем.

«Хотелось бы, чтобы ключевая ставка была снижена до 6-7%»

Есть вопрос по ключевой ставке ЦБ, с начала года к настоящему моменту она снизилась с 21% до 16,5%. Насколько все-таки эта ставка приемлема для предприятий промышленности, для того, чтобы они могли обновлять оборудование? Какая ставка в принципе была бы комфортной в текущих условиях?

Здесь можно вспомнить анекдот про медведя (имеется в виду анекдот про двух геологов, которые встречают медведя: один бежит, второй кричит, что это бесполезно. Первый отвечает, что ему достаточно бежать быстрее напарника, – прим. Т-и). Неважно, с какой скоростью бегает медведь или с какой скоростью растет ставка. Самое главное, чтобы у конкурента она была выше.

Сегодня мы отстаем от лидеров. За рубежом – в Китае, в Европе – ставка гораздо ниже – 3–4%. Поэтому мы отстаем от конкурентов, и себестоимость нашей продукции заведомо выше на ту процентную ставку.

Нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы ключевая ставка была снижена до 6-7%. Для нас, для промышленников, она была бы очень комфортной. Тогда мы будем более конкурентоспособны, и наши инвестиции окупятся быстрее, чем у наших конкурентов.

«Когда доллар был по 100 рублей, у нас экспорт сильно вырос»

А валютные курсы? Какие комфортны были бы для наших предприятий-экспортеров?

Когда доллар вырос до 100 рублей, многие говорили: «Доллар вырос, люди обеднели». А оказывается, нет. Мы получили огромное конкурентное преимущество по продаже наших товаров. Тогда у нас экспорт сильно вырос, и наши предприятия начали богатеть не на том, что они закупают дешевое оборудование, а на том, что они начали продавать гораздо больше.

Сейчас доллар на уровне 80 рублей, а нам бы хотелось, чтобы он поднялся до 100. Тогда конкурентное преимущество нашей продукции выросло бы в разы, и мы бы компенсировали те 6–7% относительно ключевых ставок других стран.

Догнали бы именно стоимостью продаж и высоким курсом. Если было бы 100 рублей за доллар, мы бы тогда и «медведя обогнали».

Поскольку мы сейчас затронули тему экспорта, можно ли оценить ситуацию с экспортом по итогам года предварительно? То есть кто совершил, может быть, рывок в плане экспорта, где трудности были?

В целом по экспорту-импорту мы чуть-чуть просели. Это в связи с тем, что нефть в цене упала, мы стали оставлять ее в основном у себя, начали больше ее перерабатывать. Но несырьевой, неэнергетический экспорт у нас вырос в разы – почти на 20%. И в регионы Российской Федерации, и в другие страны объемы экспорта выросли.

Это за счет чего? Это какие отрасли?

По всем направлениям. Каучуки, шины, химия, машиностроение, сельское хозяйство. Во всех направлениях у нас идет большой рост.

Главное – баланс экспорта-импорта начал меняться. Если мы в 2022-2023 годах очень много импортировали, сейчас 70% экспортируем и только 30% импортируем.

«По зарплатам наши работники начали прирастать колоссально»

Давайте поговорим на тему кадров. Вы неоднократно эту проблему озвучивали, были оценки, сколько людей у нас не хватает на предприятиях промышленности. Какая ситуация сейчас, к концу 2025 года? Какие специальности наиболее востребованы? Что делалось в этом году для решения этой проблемы?

В связи с тем, что рынок чуть-чуть приостановился, у нас и кадровый голод приостановился. Те, кто перешел на четырехдневку в автомобилестроении, компенсировали кадровый дефицит на предприятиях ВПК.

Мы в этом году очень много вложили в подготовку кадров. Хороший пример – «Алабуга Политех». Стараемся внедрить тот же принцип в других компаниях. Наши большие промышленные площадки – «Химград», КИП «Мастер» – начали перенимать этот опыт и потихоньку готовить кадры по аналогии с «Алабуга Политех».

Чтобы решить проблему, нужно глубоко уйти в тему воспитания наших детей. Когда молодежь начинает трудиться, все уже заложено воспитанием. Поэтому начинать надо с семьи, с образования. Только после этого мы сможем сказать, что отрасль услуг, сервиса, доставки менее престижная, чем инженерные профессии и работа на производстве.

Молодежь нужно заманивать не только рублем, но и жильем, престижностью профессии инженеров, рабочих. Для этого существуют проекты «Инженер года», Alabuga Skills, «Я выбираю небо», «Лучший по профессии», фестиваль «Наше время – Безнең заман», День машиностроителя и другие. Когда наши предприятия показывают всю красоту, прелесть своей работы, рассказывают про преемственность поколений, про династии – все это создает перспективу того, что наша промышленность будет востребована, станет модной, и молодежь выберет это направление. Вы знали, что татарстанцы стали призерами всероссийского конкурса «Лучший по профессии» – несколько заводчан получили от 300 тыс. до 1 млн рублей? Вот он, престиж рабочих и инженерных профессий!

По зарплатам наши работники начали прирастать просто колоссально. Татарстан – это один из регионов-лидеров по динамике роста зарплат.

Люди на предприятиях востребованы. Молодежь приезжает из других регионов, она тоже дает возможность расширяться нашей промышленности. За последние годы введено несколько арендных домов. Строим их для промышленных предприятий, которые забирают в аренду своим сотрудникам. Это аналог тех общежитий, которые создавались в Советском Союзе. Например, КАМАЗ по договоренности с ГЖФ получил три арендных дома, в этом году будет передано еще три дома для размещения привлекаемого персонала. Судостроительная корпорация «Ак Барс» получила 55 квартир для сотрудников завода им. Горького. Ожидаем получение квартир для сотрудников ПОЗИС. «Алабуга» сейчас строит 500 тыс. квадратных метров под молодежь.

Арендного жилья?

Арендного, да. Они сами для себя строят и передают молодежи. Это очень востребовано, и это то направление, которое нам нужно развивать.

У нас есть города, где можно построить хорошие площадки с жильем, куда поедут работать молодые люди.

Взять, к примеру, Буинск – это центр пересечения большого количества дорог, железнодорожных, автомобильных. Рядом есть река. Два региона – Ульяновская область, Республика Чувашия. Если мы там разместим хорошую промплощадку, поставим какой-нибудь завод по производству спецтехники, это будет а-ля «Алабуга», а-ля КАМАЗ, но в Буинском районе.

Будет некий форпост Татарстана на границе с другими регионами. Это нужно, чтобы наше население не уезжало на заработки в другие регионы, а оставалось у нас. И можно будет привлекать из соседних регионов.

Еще есть Агрыз – огромное количество людей уезжают каждое утро (в соседний Ижевск, – прим. Т-и) и возвращаются обратно. Нужно создать больше таких небольших городов с общежитиями, с заводом-локомотивом. Пусть это будет какой-то моногород на основе какого-то завода. Эти проекты есть.

«Поставили на предприятие два робота – за полгода они окупились!»

Анонсирована программа по внедрению роботов на предприятиях республики. В чем заключается программа, каким будет ее масштаб? Сколько роботов уже у нас есть, сколько будет?

Недавно на пресс-конференции спросили: «Как мы будем работать с этой проблемой по беспилотникам?» Беспилотники тоже роботы. И мы как раз находимся в таком периоде, когда роботы будут внедряться в нашу промышленность, в нашу жизнь, и без них мы, наверное, не обойдемся. На сегодня Татарстан не в отстающих. У нас количество роботов относительно российских промышленников где-то 39 на 10 тыс. работающих человек. Мы в топ-5 в стране по количеству, а по плотности на втором месте, но показатель, конечно, пока низкий.

А сколько для сравнения в других странах? В Китае, например, где давно этим занимаются.

Там порядка 470 роботов на 10 тыс. (по данным на 2023 год, – прим. Т-и).

У нас рост ожидается в разы?

В разы. Мы планируем порядка 100–140 роботов на 10 тыс. человек.

А какие предприятия будут внедрять роботов?

КАМАЗ, «Соллерс», например. Если по направлениям, то автопром, химия, очень много на перерабатывающих предприятиях. Где есть конвейер, где есть повторяющаяся работа, там применяются роботы.

Что интересно, недавно на одном из заводов по производству аккумуляторов мы поэкспериментировали. Поставили двух роботов, думали, будут долго окупаться – а они за полгода окупились! Поэтому мы сейчас пропагандируем внедрение роботов.

Буквально пару недель назад ездили в Китай, смотрели, как происходит роботизация, как перестраиваются наши мировые конкуренты. Там уже не просто роботы, там гуманоиды с использованием искусственного интеллекта.

Это уже следующее поколение.

Это уже следующее поколение, где робот поднимает 150 килограммов, может груз переносить, может работать 24 часа в сутки. У него вместо обеда – минутный процесс, когда он подходит, сам себе батарею вытаскивает, ставит на зарядку, берет заряженную. Поставил и пошел дальше работать.

Завод может работать 365 дней в году все 24 часа в сутки. И роботы не устают, и процесс идет, и всем управляет искусственный интеллект.

Только если подумать глобально, смотреть вдолгую – а где же тут человек? Поэтому тоже чуть-чуть странно и страшно становится. Но придется договариваться с искусственным интеллектом.

Кроме того, мы реализуем федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», обучаем бережливому производству. Этими программами охвачены более 330 предприятий республики, они наращивают выручку, сокращают затраты и делают рабочие места более удобными.

«Нам говорят: «Понимаем, что на Азию и исламские страны легче выйти через Татарстан»

Олег Владимирович, в этом году «Иннопром» проходил, кроме России, еще в Узбекистане, Белоруссии. Мы знаем, что министерство и целый ряд наших предприятий активно участвуют в конгрессно-выставочной деятельности. А каков эффект от участия в выставке наших компаний?

Эффект колоссальный. Мы разработали концепцию участия республиканских предприятий на любых выставках: «Иннопром», Татарстанский нефтегазохимический форум, Казанский международный электроэнергетический форум «Энергопром». Когда наши предприятия выставляют свои стенды – это все же не глобальные компании. Если СИБУР, «Татнефть», КАМАЗ выставят, к ним придут. Но что касается по отдельности нашего среднего бизнеса, очень сложно привезти каких-то титулованных гостей, чтобы там заключить какой-то контракт.

В каком-то пуле надо быть.

Да. А когда мы выставляем наш республиканский стенд «Сделано в Татарстане», республику никто не обойдет вниманием. Это маленькая площадка внутри огромной площадки, куда все стекаются и спрашивают: «Так, а что же там татары сделали? Что там татары показывают?» Разработав эту концепцию, мы сейчас применяем ее везде: на выездных форумах, выставках, встречах. В том числе на «Иннопроме».

Как правило, на все иннопромовские мероприятия заявляется огромное количество наших компаний, мы уже смотрим, отбираем тех, которые нужно продвинуть.

Результат – не только новые контракты и соглашения, но и реальный рост товарооборота. По итогам 2024 года товарооборот с Узбекистаном превысил $376 млн.

Мы ездили и в Белоруссию, выставляли свой стенд, где огромное количество наших предприятий, и в Екатеринбург, и в Узбекистан. Эти выставки приносят реальный успех, когда мы проводим тройные переговоры: Минпромторг Российской Федерации, принимающая выставку страна-партнер и Татарстан. С Белоруссией в прошлом году товарооборот составил $740 млн. В этом году идем с опережением.

КИП «Мастер» в Узбекистане подписал договор с промпарком в Навои и первым резидентом с инвестициями в проект в 35 $млн. Химград заключил меморандум о сотрудничестве между технопарком «Чирчик», пятью резидентами и потенциальными резидентами.

В 2026-м году «Иннопром» будет проходить в Саудовской Аравии, насколько мы знаем. Будете там присутствовать?

Конечно, да. Мы выставляем свой стенд. Подходим к этой выставке не так, что «кто захотел, тот едет». Думаем, кто там будет наиболее полезным, кто сможет заработать больше «баллов», и подбираем только их.

Уже есть и концепция выставки, проведены переговоры. Саудовская Аравия – это страна арабского мира. Недавно к нам пришла крупная корпорация и говорит: «Мы понимаем, что выход на азиатские страны, на страны исламского мира легче всего делать через Татарстан».

«У нас вообще ничего не останавливается, процесс идет»

Если говорить про следующий 2026-й год, то какие ключевые проекты в сфере промышленности, в энергетике и других отраслях, которые курирует ваше министерство?

Есть проекты, которые чуть-чуть притормозили, но мы все-таки надеемся, что они у нас пойдут.

По энергетике я вам сказал – это проекты Набережночелнинской ТЭЦ, ТГК-16. СИБУР планирует ввести энергетическую станцию в Казани. В Нижнекамске модернизация идет.

Среди проектов – строительство центра водородных технологий в Альметьевске.

СИБУР в этом году начал строить катализаторную фабрику.

«Нижнекамскнефтехим» возведет второй комплекс по производству полиэтилена высокого давления.

Что касается химии, у «Татнефти» много направлений. Стало много проектов по биохимии, по биоинженерии, биотехнологиям. Например, в Заинске есть проект большой площадки для биотехнологий. Планируется ввод в эксплуатацию нового фармацевтического кластера в Зеленодольске.

В «Алабуге» будет запущено производство инсулина и биопрепаратов («Фармсинтез» и «Герофарм»), а также завод по переработке алюминиевой стружки с замкнутым циклом переработки отходов автопрома и авиастроения.

У нас ничего не останавливается, процесс идет. Но больше половины проектов – секретные. С Китаем, Индией, Турцией, Ираном, с Северной Кореей, с Африкой. Работаем с Афганистаном, Белоруссией, Узбекистаном, Туркменистаном. Я думаю, что все получится.