Опережая прогнозы: как Татарстан удерживает двузначный рост промышленности

Темп роста промышленности Татарстана в октябре замедлился, но остался двузначным – 13,1%, при этом динамика за 10 месяцев оказалась даже чуть лучше 9-месячной – рост составил 11,8%. Структурно же все без изменений. Подробнее – в обзоре аналитического центра «Татар-информа».





В октябре динамика в промышленности Татарстана несколько сбавила набранную с лета безудержную скорость

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За январь – октябрь промышленность Татарстана выросла на 11,8%

По данным Татарстанстата, в октябре динамика в промышленности Татарстана несколько сбавила набранную с лета безудержную скорость – темп роста после сентябрьских 17% (к сентябрю 2024-го) замедлился до 13,1% (к октябрю прошлого года). Тем не менее за январь – октябрь индустрия выросла на 11,8%, это пусть и микроскопически, но все же быстрее, чем было по итогам девяти месяцев (11,6%), а также первого квартала и первого полугодия (в обоих случаях – плюс 10,2%).

В структуре роста ничего, естественно, не меняется. Правда, если добыча полезных ископаемых, а также энергетика по-прежнему остаются в минусе (по отношению к итогам первых 10 месяцев прошлого года), то в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, наконец-то случился символический, но все-таки рост (на 0,2%), Обусловленный резким всплеском активности в секторе в октябре – сразу на 15% (по отношению к аналогичному месяцу 2024-го).

В добыче, кстати, рост в месячном разрезе фиксируется с августа (в октябре темп составил 2,3% к октябрю прошлого года) Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В добыче, кстати, рост в месячном разрезе фиксируется с августа (в октябре темп составил 2,3% к октябрю прошлого года). Но нагнать накопленное за долгие месяцы отставание и выйти в плюс первичному сектору экономики Татарстана пока не удается. При этом динамика улучшается, очевидно, за счет добычи нефти – спасибо повышению квот в рамках договора ОПЕК+. Данные по нефтедобыче Росстат, как известно, давно не раскрывает, но эта реальность, что называется, данная нам в ощущениях.

К тому же добыча прочих природных ресурсов из статистики не пропала, а там все не очень радостно. В октябре сегмент просел на 2,3%, а за январь – октябрь – уже на 17,9%. Это, кстати, коррелирует и с обстановкой в строительстве, объемы работ в котором в целом за 10 месяцев почти не изменились (рост всего 0,9%). А по крупным и средним организациям – рухнули на 12,7% (в основном за счет сокращения в инженерных сооружениях, особенно в автодорогах).

Напомним, впрочем, что индекс промышленного производства (ИПП) в Татарстане, как и ранее, в реальности разгоняет лишь одна из четырех его составляющих – обрабатывающая промышленность. В октябре рост в обработке составил 18,6%, за 10 месяцев года – 20,1% (практически на уровне предыдущего периода). Из 20 отраслей, динамику в которых Татарстанстат все еще показывает, выросли 10, но двузначными темпами – только три из них (а также выпуск изделий из пластмасс, но он «входит» в состав отрасли резиновых и пластмассовых изделий и учитывается внутри нее). Другими словами, темпы роста вторичного сектора обеспечивают отрасли, данные по которым в статистике скрыты.

Напомним, прогноз Минэкономики РТ предполагает рост промпроизводства в Татарстане по итогам года на 9%, в том числе в обработке – на 12,8% (в добыче снижение должно составить 1,6%). Очевидно, пока все идет по плану.

Традиционно в комплексном докладе за январь – октябрь Татарстанстат публикует и ряд «запаздывающих» индикаторов. Среди них особенно вдохновляет на свершения фантастический рост инвестиций в основной капитал – за январь – сентябрь 2025-го на 23,2% (к аналогичному периоду прошлого года), а отдельно в третьем квартале – на 38,1%! В абсолютном объеме инвестиции приблизились уже к 1,2 трлн рублей (при прогнозе по году в 1,5 трлн).

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности (учитывает объемы не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, стройке, транспорте и торговле) за три квартала составил 10,7% (это лучше, чем было в первом квартале и первом полугодии). Номинальная зарплата за тот же период выросла на 20,5% (чуть более 86 тыс. рублей), реальная – за вычетом инфляции – на 9,6%. Интересно, что оборот розничной торговли в этом году замедлился примерно до 2%, хотя растут платные услуги населению (за январь – октябрь – почти на 8%). Безработица остается на низком уровне (3,3%).

В октябре объем промпроизводства по РФ скакнул на 3,1%

Ситуация в промышленности Татарстана по-прежнему сильно отличается от общероссийской. По данным Росстата, в октябре объем промпроизводства по РФ в целом скакнул на 3,1% (к аналогичному периоду прошлого года). Что выглядело особенно удивительно после «околонулевой» динамики в предшествующие месяцы (0,3% в сентябре, 0,5% в августе и 0,7% в июле этого года).

Скачок в октябре, что примечательно, обеспечила не только обработка, выпуск в которой вырос на 4,5% (к аналогичному месяцу прошлого года), но также добыча и энергетика – они прибавили на 1,3% соответственно. А вот водоснабжение с утилизацией отходов просело на 3,3%.

Скачок в октябре, что примечательно, обеспечила не только обработка, выпуск в которой вырос на 4,5% (к аналогичному месяцу прошлого года), но также добыча и энергетика – они прибавили на 1,3% соответственно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В то же время за 10 месяцев индустрия прибавила «всего» на 1%, что коррелирует с наблюдаемой динамикой реального ВВП. А в разрезе января – октября текущего года в зоне роста оставалась только обрабатывающая промышленность (на 3,1% к 10 месяцам 2024-го), остальные три составляющих ИПП из минуса не вышли.

При этом, по оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), основной вклад (около 2/3) в резкий октябрьский прирост производства внесли сектора с доминирующим присутствием продукции ОПК. Оставшаяся часть была обеспечена, главным образом, увеличением добычи полезных ископаемых (причем в октябре рост в секторе «принял фронтальный характер, затронув все основные группы продуктов») и восстановлением объемов нефтепереработки (в Татарстане, впрочем, особо в этом году и не проседавших).

В то же время объемы производства в «гражданском ядре» обрабатывающей промышленности «в последние три месяца стагнируют», отметили в ЦМАКП. А из-за предшествующего снижения уровень выпуска, на котором эти сегменты еще «держатся», остается ниже декабрьского на 4,9% (с устранением сезонности). К среднемесячным же показателям 2021-го промышленность – без ОПК и нефтепереработки – в октябре также продолжала замедляться.

В обработке, крупнейшем сегменте, рост по-прежнему обеспечивали отрасли машиностроения, в значительной степени ориентированные на оборонку Фото: © «Татар-информ»

Всплеск в октябре был временным – индикаторы ноября это подтверждают

В отраслевом разрезе рост в промышленности остается жестко фрагментированным. «В добыче рос нефтегазовый и металлургический сегмент при спаде добычи угля и прочих полезных ископаемых. В обработке, крупнейшем сегменте, рост по-прежнему обеспечивали отрасли машиностроения, в значительной степени ориентированные на оборонку», – напомнили в ПСБ.

При этом, по оценке Райффайзен банка, взлет выпуска продукции в машиностроении в октябре мог быть связан с закрытием крупных заказов (из-за этого не исключено, что в ноябре динамика упадет на сопоставимую величину, как это уже было в декабре 2024-го и январе 2025-го соответственно).

«Практически весь год машиностроительный сегмент существенно поддерживает динамику промышленности в целом, без него она в годовом выражении была бы отрицательной или едва выходила бы «в ноль», отметили в банке. В отраслях же, не входящих в машиностроительный комплекс, ускорения нет, «за исключением производства нефтепродуктов – впервые с апреля этого года их производство стало устойчиво расти». «Судя по всему, это признак снижения проблем в нефтепереработке», – считают аналитики.

По мнению Ольги Беленькой, руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам», оперативные индикаторы за ноябрь показывают, что вряд ли промышленности удалось в прошлом месяце повторить октябрьский успех. Например, Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывают в ИНП РАН, в ноябре вернулся к худшим значениям после апреля 2020-го (когда, напомним, был введен ковидный локдаун). «Предприятиям не удалось сохранить положительную динамику настроений, ярко проявившуюся в октябре, когда индекс продемонстрировал самый существенный прирост с марта 2024-го», – отметили в институте.

Индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России от S&P Global, который позволяет оценивать происходящее в его «частной негосударственной» части, в ноябре, хоть и поднялся до 48,3 п. с 48 п. месяцем ранее, все равно остался в зоне спада – и так происходит уже шестой месяц подряд (значение ниже 50 п. свидетельствует о спаде деловой активности). Самым значительным с апреля 2022-го стало снижение компоненты производства – как из-за продолжающегося сокращение спроса (падение новых заказов), так и проблем со стороны предложения (дефицит сырья и задержки в логистике). Ускоряется рост и инфляционных компонент PMI – инфляции издержек (из-за роста цен на сырье и коммунальные услуги) и инфляции отпускных цен (перенос возросших издержек на потребителей максимальными темпами с марта).

Как отметил директор по инвестициям «АСТРА Управление Активами» Дмитрий Полевой, другие индексы обработки (от Росстата и Индекс бизнес-климата ЦБ) дают разные сигналы, но все они так или иначе «согласуются со стагнацией или снижением выпуска». «Данные PMI говорят о стабилизации темпов снижения/охлаждения деловой активности – улучшений нет, но и ухудшений тоже. Озабоченность вызывает лишь дальнейшее снижение фактического выпуска, сохраняя открытым вопрос, можно ли называть происходящее в секторе рецессией или нет», – отмечает эксперт.

В Банке России, впрочем, рисков спада в экономике не видят.

«Многие нам говорят: «Слушайте, вы своей политикой, этим охлаждением спроса и так далее загоните экономику в рецессию, и у нас все упадет». По отдельным отраслям мы действительно можем видеть разнородную историю, но экономика в целом демонстрирует хорошие темпы роста. Да, не такие высокие, как были в предыдущие годы, но и в этом году, и тем более в последующие годы мы не ожидаем никаких отрицательных темпов роста, которые у людей ассоциируются с термином «рецессия», – заявил 4 декабря на коммуникационной сессии в Перми директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, «даже если мы просто говорим о каком-то спаде выпуска, то, по нашим прогнозам, мы это не видим». Не отмечается этой тенденции и в фактических экономических данных (за три квартала текущего года), и по результатам опроса регулятором предприятий. Прогноз же ЦБ предполагает не только плавное замедление роста экономики, но и ее последующее более устойчивое равновесное увеличение.

«Да, ситуация с точки зрения роста скромнее, чем в предыдущие два-три года, но это нормально. Если мы с вами до этого бежали в надрыв, то сейчас есть смысл немножко перевести дыхание и бежать более умеренными темпами, чтобы на самом деле в итоге в долгосрочной перспективе добежать до туда, до куда надо, и добежать быстрее», – заявил представитель Банка России.