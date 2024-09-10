Нефть марки Brent подешевела до 68,8 долларов впервые с конца 2021 года

Нефть марки Brent по состоянию на 18:46 мск опустилась до 68,84 долларов. Такова была стоимость фьючерсных контрактов на ноябрьские поставки «черного золота» на лондонской бирже ICE, пишет РИА «Новости».

Отметим, что таких значений нефть марки Brent не достигала со 2 декабря 2021-го.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» увеличила поставки нефти в Словакию и Венгрию, заменив «Лукойл». Также нефтяная компания из РТ хочет выпускать медполипропилен в Туркменистане.