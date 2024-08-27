«Татнефть» хочет открыть производство медицинского полипропилена в Туркменистане

«Татнефть» изучает вопрос производства медицинского полипропилена в Туркменистане по просьбе туркменской стороны. Об этом сообщил директор филиала татарстанской нефтяной компании Ильдар Бурганов на девятом заседании Совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Это перспективное направление. На сегодня от госконцерна “Туркменнебит” получена информация о возможностях существующих производств медицинского полипропилена в Туркменистане. Подготовлено соответствующее заключение. Были проанализированы представленные госконцерном образцы собственных марок полипропилена», – рассказал спикер.

По словам Бурганова, организовать производство полипропилена планируется на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Для этого здесь нужно будет построить комплекс по производству этилена. Кроме того, потребуется реконструкция действующего производства полипропилена. Докладчик отметил, что соответствующее письмо уже отправлено, остаалось дождаться организации совместной видеоконференцсвязи.

«Татнефть» также изучает вопрос по созданию медицинского кластера в Аркадаге для производства физрастворов и медицинских препаратов.

«По этому направлению привлекаем соответствующую компанию на территории России для рассмотрения возможности производства физрастворов из материалов, которые находятся на месторождениях Туркменистана. Мы сделали запрос в госконцерн “Туркменхимия”. Насколько мы знаем, сегодня физрастворы закупаются за рубежом», – подчеркнул Бурганов.

Он напомнил, что в Туркменистане по добыче нефти компания работает на месторождении Готурдепе. Благодаря проведенным более 330 геолого-технических мероприятиям здесь дополнительно добыто более 760 тыс. тонн нефти. До конца года планируется превысить отметку в 800 тыс. тонн нефти, заявил спикер.

«Реализуется проект по импортозамещению, расширяется перечень оказываемых услуг. Один из успешных проектов – создание производства по ремонту компрессорных и бурильных труб», – продолжил он.

При этом Бурганов заметил, что есть проблема с оплатой выполненных работ по действующему проекту.

«Мы не можем получить оплату с августа прошлого года. Платеж не принимается банком. Появилась проблема по перечислению рублевых платежей из России. Просим этот вопрос рассмотреть», – обратился он к туркменским гостям.

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко добавил, что у Татарстана есть большой опыт по созданию промпарков, промышленных и медицинских кластеров. Республика также готова подключиться к созданию медкластера в Аркадаге.

«Наши производители медицинского и фармацевтического оборудования тоже готовы будут зайти. Но с проблемами по оплате это будет сложно. Этот вопрос нам нужно вынести на рассмотрение наших руководителей», – констатировал он.

Министр финансов и экономики Туркменистана Сердар Джораев заверил, что этот вопрос будет проработан.