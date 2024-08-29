Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Татнефть» увеличила поставки нефти в Словакию и Венгрию, заменив «Лукойл»
«Татнефть» стала поставлять больше нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. Тем самым компания из Республики Татарстан заменила поставки «Лукойла», которые были прекращены из-за веденных со стороны Украины санкций, пишет «КоммерсантЪ».
По данным источников, татарстанский нефтяник отправляет теперь по 330 тыс. тонн «черного золота» в каждую страну. Однако запросы у государств все равно выше. Так, для дальнейшей работы НПЗ Slovnaft в Братиславе надо восполнить запасы после недавнего выхода из ремонта.
Отмечается, что теперь «Татнефть» - единственный ключевой поставщик нефти в Венгрию и Словакию после «выхода из игры» «Лукойла». Более того, эксперты считают, что компания из Татарстана останется ключевым поставщиком и в августе.
При этом, по словам старшего аналитика «Эйлер АТ» Андрея Полищука, «Лукойл» не пострадает от «выпавших» объемов поставок. Весь экспорт компания перенаправила в Азию, говорит он. Даже если и будут какие-то сложности, то незначительные, считает спикер, добавив, что на финансовых результатах нефтяника в 2024-м эти трудности не отразятся. Для нее более значимыми факторами станут цены на нефть, курс валюты и размер дисконта на нефть и нефтепродукты из РФ, пояснил аналитик.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»