Недолго Музыка побегал: уроженца Польши арестовали по делу об убийстве у Черного озера

Вахитовский суд Казани сегодня арестовал Евгения Музыку

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я думал, что у него осталась лишь пара царапин»

Сегодня в Вахитовском суде Казани уроженец Польши Евгений Музыка сильно нервничал. Сначала он несколько раз соглашался поговорить с журналистами, потом отказывался от комментариев. Левая рука мужчины повреждена сильными порезами – по его словам, это следы недавней драки в парке на Черном озере с Ринатом Гайнуллиным. Именно после встречи с Музыкой изрезанного Гайнуллина нашли прохожие, через несколько часов он умер на операционном столе.

Как ранее сообщал «Татар-информ», у пострадавшего было три ножевых ранения спины, было задето легкое, он находился в состоянии шока и потерял много крови.

Сегодня суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве. Сам Музыка еще перед началом заседания успел рассказать свою версию произошедшей трагедии журналистам.

«Я сидел в парке у Черного озера с женой, мы культурно отдыхали, не пили. К нам подошел сильно пьяный Гайнуллин и предложил выпить вместе. Я ему отказал, он достал нож и напал на нас. В процессе нашей драки я смог забрать у него нож, но он успел сильно изрезать мою руку. Я защищался, это была самооборона», – сказал он.

Евгений Музыка: ​​​​«Не стал вызывать скорую, так как думал, что у него пара царапин». Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На вопрос журналистов, почему он не вызвал скорую и сбежал, Музыка ответил: «Я думал, что у него осталась лишь пара царапин, я забрал нож и ушел».

Адвокат Музыки настаивал, что еще предстоит выяснить, почему у мужчины с собой был нож.

«Стоит учитывать, что это была очень стрессовая ситуация. Ринат сам подошел к Евгению и его жене, он был пьян. Мы поставим вопрос о переквалификации дела», – сказал он.

«Конфликт произошел из-за мнений об СВО»

Версия следствия немного отличается от высказанной подозреваемым. По словам следователя, между Музыкой и Гайнуллиным действительно произошел конфликт и они подрались. Но причина была не в выборе компании для совместного распития алкоголя, а в разнице мнений о специальной военной операции.

«Гайнуллин ножом ранил руку Музыке, но тот смог отобрать нож и ударил оппонента три раза в грудь. Потом Музыка скрылся с места преступления, прихватив с собой нож, а Гайнуллина нашли случайные прохожие. Причиной драки стал спор об СВО», – рассказал следователь.

Версия следствия немного отличается от высказанной подозреваемым. По словам следователя, между Музыкой и Гайнуллиным действительно произошел конфликт и они подрались Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Он также добавил, что орудие преступления до сих пор не найдено. Когда судья спросил у подозреваемого его мнение о заключении под стражу, тот сказал: «Он подошел к нам пьяный и напал, конфликт был из-за этого. Я признаю вину и раскаиваюсь, но я хотел бы остаться под домашним арестом, бежать мне некуда», – сказал он.

Тогда судья открыл в деле показания, данные Евгением Музыкой во время следствия. В них он рассказывал, что спор об СВО все-таки был. На вопрос журналистов, о чем конкретно был спор, Музыка отвечать не стал.

Государственный обвинитель поддержал позицию следователя о том, что подозреваемого необходимо отправить в СИЗО на 2 месяца.

Суд согласился с прокурором и отправил Музыку в СИЗО до 30 июля.