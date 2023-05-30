Полицейские ищут убийцу, который в центре Казани зарезал мужчину

В два часа ночи в парке у Черного озера прохожие обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Мужчина был еще жив, на место сразу приехали полицейские и медики скорой помощи.

Как стало известно агентству, 39-летний мужчина с тремя ножевыми ранениями в спину скончался в реанимации.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление и задержание убийцы.