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Полицейские ищут убийцу, который в центре Казани зарезал мужчину
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В два часа ночи в парке у Черного озера прохожие обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Мужчина был еще жив, на место сразу приехали полицейские и медики скорой помощи.
Как стало известно агентству, 39-летний мужчина с тремя ножевыми ранениями в спину скончался в реанимации.
В настоящее время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление и задержание убийцы.
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