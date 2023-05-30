В РКБ рассказали, в каком состоянии к ним ночью привезли раненого на Черном озере мужчину

Мужчину, который получил ножевые ранения сегодня ночью у Черного озера в центре Казани, доставили в Республиканскую клиническую больницу в критически тяжелом состоянии. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе клиники.

«У пострадавшего было три ножевых ранения спины, было задето легкое. Мужчина находился в состоянии шока. Медики сделали все возможное, чтобы его спасти, однако во время операции она скончался», – рассказали агентству в пресс-службе РКБ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что около двух часов ночи у Черного озера прохожие обнаружили раненого 38-летнего мужчину. Он был еще жив, его сразу же доставили в РКБ.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут того, кто напал на мужчину с ножом.