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Руc Тат
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Происшествия 30 мая 2023 11:37

В РКБ рассказали, в каком состоянии к ним ночью привезли раненого на Черном озере мужчину

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Мужчину, который получил ножевые ранения сегодня ночью у Черного озера в центре Казани, доставили в Республиканскую клиническую больницу в критически тяжелом состоянии. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе клиники.

«У пострадавшего было три ножевых ранения спины, было задето легкое. Мужчина находился в состоянии шока. Медики сделали все возможное, чтобы его спасти, однако во время операции она скончался», – рассказали агентству в пресс-службе РКБ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что около двух часов ночи у Черного озера прохожие обнаружили раненого 38-летнего мужчину. Он был еще жив, его сразу же доставили в РКБ.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут того, кто напал на мужчину с ножом.

#ркб
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