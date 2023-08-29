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Новости Татарстана и Казани
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Небольшие дожди и до 20 градусов тепла: в Татарстане пока сохраняется прохладная погода
Сегодня, 29 августа, в Татарстане ожидается достаточно влажная погода с относительно низким температурным фоном. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Днем с ростом атмосферного давления осадки в большинстве районов прекратятся. Небольшие дожди вероятны местами, в основном на востоке региона.
При этом прогнозируется северный ветер силой от 7 до 12 м/с, который иногда будет усиливаться до 17–22 м/с. В Казани в утренние часы порывы не превысят 15–20 м/с, в дневные — 14 м/с, отмечают синоптики.
В темное время суток температура воздуха по Татарстану составляла от +7,3 градуса (по данным метеостанции Большие Кайбицы на 2.50) до +11,1 градуса (по данным метеостанций Алексеевское и Чистополь на то же время).
В светлое время суток воздух в республике прогреется только до 15–20 градусов тепла (в столице РТ — до +18, +20 градусов), информируют метеорологи.
Ранее профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал, какая погода будет в Казани 1 сентября и когда в регион вернется тепло.
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