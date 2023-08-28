Метеоролог КФУ рассказал, какая погода будет в Казани 1 сентября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В предстоящие праздничные дни – 30 августа и 1 сентября – в Казани ожидается комфортная и теплая погода без осадков. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Праздничные дни будут сухими и теплыми. 30 августа – в День Республики днем в Казани воздух прогреется до 20 градусов тепла, а 1 сентября – в День знаний – до 22 градусов», – сказал он.

Жары или дождей в ближайшие дни не будет, добавил он.

По данным ученого, в ближайшую декаду температура в Казани будет на один градус выше климатической нормы.