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Метеоролог КФУ рассказал, какая погода будет в Казани 1 сентября
В предстоящие праздничные дни – 30 августа и 1 сентября – в Казани ожидается комфортная и теплая погода без осадков. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.
«Праздничные дни будут сухими и теплыми. 30 августа – в День Республики днем в Казани воздух прогреется до 20 градусов тепла, а 1 сентября – в День знаний – до 22 градусов», – сказал он.
Жары или дождей в ближайшие дни не будет, добавил он.
По данным ученого, в ближайшую декаду температура в Казани будет на один градус выше климатической нормы.
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