«Молодого бабьего лета не ждите»: ученые КФУ рассказали, когда вернется тепло

После резкого похолодания на этой неделе, начиная со вторника, в Татарстане вновь потеплеет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Погода исправится ко Дню республики»

После резкого похолодания на этой неделе, начиная со вторника, в Татарстане вновь потеплеет. В ближайшую декаду температура в Казани будет на один градус выше климатической нормы, сообщил «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

По словам ученого, сейчас температура воздуха в республике значительно ниже климатической нормы. Причиной стали циклоны и атмосферные фронты, пришедшие с запада.

Юрий Переведенцев: «Температурный фон в предстоящие праздники будет близким к климатической норме» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сейчас мы наблюдаем резкую волну холода. Среднесуточная температура на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Но погода начинает выправляться с 29 августа – окажет влияние барический гребень, который тянется с Баренцева моря. Температурный фон в предстоящие праздники будет близким к климатической норме», – сказал профессор КФУ.

По словам метеоролога, праздничные дни будут сухими и теплыми. Так, 30 августа, в День республики, днем в Казани воздух прогреется до 20 градусов тепла, а 1 сентября, в День знаний, – до 22 градусов.

«Погода будет комфортной и благоприятной. Жары уже нет, дождей тоже не ожидается», — заметил синоптик.

«В августе стояла ненормальная жара выше 30 градусов, и вдруг температура воздуха резко опустилась ниже нормы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Август войдет в историю как аномально теплый»

Чем запомнилось уходящее лето 2023 года? По данным Переведенцева, погода в этом теплом сезоне оказалась крайне неустойчивой, волны жары часто сменялись волнами холода. Последний месяц лета не стал исключением.

«Это лето нельзя назвать прекрасным. В августе стояла ненормальная жара выше 30 градусов, и вдруг температура воздуха резко опустилась ниже нормы. А еще смертоносный ураган в конце июля – тоже редкое, неприятное событие. Было всё – жара и холод, ураган и недобор осадков, атмосферные и почвенные засухи», – заметил Юрий Переведенцев.

Его коллега – доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев сказал «Татар-информу», что этот август войдет в историю как аномально теплый со средней температурой около 20 градусов при норме в 18,3 градуса.

Тимур Аухадеев: «Первая декада августа прогнозируется близкой к климатической норме. Бабье лето ждем не ранее второй декады сентября» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Бабье лето ждем не ранее второй декады»

Календарная осень в Татарстане начнется с погоды, близкой к климатической норме. Неужели летнее тепло больше не вернется?

«Бабье лето длится в Татарстане от одного-двух дней до нескольких недель. Чтобы ясная и сухая погода установилась после ненастья, должен прийти антициклон. Такой период наблюдается практически каждый год, чаще в сентябре», – сказал Юрий Переведенцев.

Тимур Аухадеев пояснил, что бабье лето обусловлено тем, что в начале осени над Атлантическим океаном усиливается Азорский антициклон с циркуляцией. Его нагретые воздушные массы поступают вглубь континента, принося тепло, в том числе и в Татарстан.

«Стоит отметить, что “молодого” бабьего лета в этом году не будет. Молодым называют бабье лето, наступающее в последние дни августа – первую декаду сентября. Да, летнее тепло еще не отступило. Первая декада августа прогнозируется близкой к климатической норме. Таким образом, бабье лето ждем не ранее второй декады сентября», – сказал Аухадеев.

По предварительному прогнозу Гидромета России, в целом погода в сентябре в столице Татарстана ожидается на один-два градуса теплее климатической нормы. В норме среднемесячная температура в Казани в первый месяц осени обычно составляет около 12 градусов, а норма осадков – чуть более 50 мм.

«Ранние заморозки у нас бывают уже в сентябре. В третьей декаде месяца среднесуточные температуры опускаются ниже 10 градусов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ранние заморозки бывают уже в сентябре»

В осенний период погода может быть переменчивой, возможно не только аномальное тепло, но и ранние заморозки. Если вспомнить историю, то абсолютный температурный максимум в 32 градуса в сентябре в Казани был зафиксирован в 1951 году, а в октябре столбик термометра максимально поднимался в нашем городе до отметки в 23 градуса в 1974 году.

Абсолютный температурный минимум в сентябре в столице Татарстана – минус 4 градуса – зафиксирован в 1938 году. В октябре столбик термометра максимально опускался до минус 17 градусов в 1927 году.

Осенью возрастает число пасмурных дней, увеличивается облачность, постепенно понижается температура воздуха. По данным ученых КФУ, заморозки в конце лета уже были отмечены в Кировской области, которая находится не так далеко от нас.

Зима наступает с переходом средней суточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону понижения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ранние заморозки у нас бывают уже в сентябре. В третьей декаде месяца среднесуточные температуры опускаются ниже 10 градусов, начинаются ночные заморозки в воздухе. Заморозки на почве отмечаются раньше. Интенсивные заморозки с температурами ниже 4-5 градусов со знаком минус наблюдаются в десятых числах октября», – сказал Юрий Переведенцев.

После заморозков и зима не за горами. Она наступает с переходом средней суточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону понижения, что обычно в наших краях случается 30 октября – 2 ноября. Примерно в этот же период появляется и снежный покров. Однако зима не приходит сразу. Некоторое время среднесуточные температуры то опускаются ниже нуля градусов, то поднимаются выше. Этот неустойчивый период климатологи называют предзимьем, он длится в среднем около трех недель. С момента перехода среднесуточной температуры воздуха через минус 5 градусов, что случается примерно 19-22 ноября, и образования устойчивого снежного покрова начинается зима.