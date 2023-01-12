Небензя заявил, что Запад изначально не собирался урегулировать украинский конфликт

Запад изначально не собирался урегулировать конфликт на Украине, о чем свидетельствуют недавние признания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.

«Как стало известно из недавних откровений непосредственных участников этих событий — Ангелы Меркель и Франсуа Олланда — Запад изначально не собирался ничего урегулировать, — подчеркнул он. — Минские соглашения, по их собственному признанию, были нужны лишь для того, чтобы накачать Украину иностранным оружием, наемниками и подготовить ее к военным действиям».

Небензя напомнил, что аналогичное признание сделал и Петр Порошенко. По словам постпреда РФ, на фоне «подобного системного и чудовищного обмана» никому не следует удивляться тому, что пришедший к власти под лозунгами «достижения мира» Владимир Зеленский продолжил заданный вектор и «вверг свою страну в настоящую катастрофу», передает РИА Новости.

Напомним, в интервью немецкому изданию Zeit Меркель заявила, что «всем было ясно», что конфликт просто заморожен и проблема не решена, «но именно это дало Украине бесценное время» на наращивание военного потенциала. Позднее Олланд повторил эту позицию, заявив украинскому изданию Kyiv Independent, что минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление своих вооруженных сил.