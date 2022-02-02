Небензя предупредил об ответе на новые санкции против России

Возможное введение новых санкций против России принесет ущерб не только ей и вызовет ответ с ее стороны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Мы научились жить с этим. <....> Надеюсь, им (странам Запада — прим. Т-и) хватит трезвого рассудка не вводить их (новые санкции — прим. Т-и). Но это повлечет ответную реакцию. Конечно, мы ответим», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о вероятной реакции на новые ограничительные меры.

Кроме того, Россия так часто подвергалась различным санкциям, что уже сбилась со счета, добавил постпред.

Помимо этого, Небензя назвал созванное США заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины провокацией. По его словам, складывается ощущение, что американская сторона не заинтересована в разрешении кризиса.

«Мы заявили <....> на заседании, которое было созвано США, что изложение этих вещей так, как они это сделали <....> — оно подобно призыву к войне. Это действительно была провокация», — объяснил свою позицию постпред РФ при ООН.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что власти США подготовили санкционные списки представителей «российской элиты» и членов их семей на случай возможного вторжения на Украину.