news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
2 февраля 2022  01:22

Небензя предупредил об ответе на новые санкции против России

news_top_970_100

Возможное введение новых санкций против России принесет ущерб не только ей и вызовет ответ с ее стороны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Мы научились жить с этим. <....> Надеюсь, им (странам Запада — прим. Т-и) хватит трезвого рассудка не вводить их (новые санкции — прим. Т-и). Но это повлечет ответную реакцию. Конечно, мы ответим», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о вероятной реакции на новые ограничительные меры.

Кроме того, Россия так часто подвергалась различным санкциям, что уже сбилась со счета, добавил постпред.

Помимо этого, Небензя назвал созванное США заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины провокацией. По его словам, складывается ощущение, что американская сторона не заинтересована в разрешении кризиса.

«Мы заявили <....> на заседании, которое было созвано США, что изложение этих вещей так, как они это сделали <....> — оно подобно призыву к войне. Это действительно была провокация», — объяснил свою позицию постпред РФ при ООН.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что власти США подготовили санкционные списки представителей «российской элиты» и членов их семей на случай возможного вторжения на Украину.

#Россия и США #россия и украина #санкции против россии #василий небензя
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное