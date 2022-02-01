Псаки: Власти США подготовили санкционные списки представителей элит России

Власти Соединенных Штатов подготовили санкционные списки представителей «российской элиты» и членов их семей на случай возможного вторжения на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РБК.

«Мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину», — заявила представитель американской администрации.

Из слов Псаки следует, что фигуранты санкционного списка «входят в ближний круг Кремля или находятся около него». При этом они участвуют в выработке решений руководством России либо «как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля».

Представитель Белого дома уточнила, что попавшие в список лица особенно уязвимы «в силу своих глубоких финансовых связей с Западом», но не стала называть их.

Ранее газета Financial Times написала о составлении США и их союзниками списка представителей ближайшего окружения Президента РФ Владимира Путина для введения санкций в случае нападения на Украину.

До этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что американская администрация считает бессмысленным введение санкций против РФ «авансом».