Постпред США в ООН: Америка не планирует ослабить Россию

США не вынашивает планов по ослаблению России и приветствуют ее как ответственного члена международного сообщества. Об этом со ссылкой на постпреда США в ООН Линду Томас-Гринфилд сообщает РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала выступление российского постпреда в альянсе Василия Небензи: «Скажу ясно, у нас нет планов по ослаблению России, как о том заявил сегодня мой российский коллега, напротив, мы приветствуем Россию в качестве ответственного члена международного сообщества, но ее действия на границе Украины безответственны».

Томас-Гринфилд подчеркнула, что действия России на границе с Украиной можно назвать «провокационными», и призвала РФ «сделать верный выбор».