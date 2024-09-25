«Не записывал, не выкладывал, не призывал»: как защита пытается отбить Баязитова* у суда

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Он проиграл спор – кто-то записал его на видео и слил в Сеть»

Сегодня Вахитовский суд Казани допросил в качестве свидетеля сотрудника Центра по противодействию экстремизму МВД Татарстана по уголовному делу Руслана Баязитова* о разжигании ненависти через интернет.

Эксперт Центра «Э» рассказал, как обнаружил в Сети записи с высказываниями Руслана Баязитова* и допрашивал его.

«9 августа 2023 года я был на работе, мониторил интернет. На известном канале в Telegram увидел видеозапись. На ней мужчина негативно высказывался в отношении русских и говорил об убийствах участников СВО. Записи я задокументировал. Руслана Баязитова* пригласили на опрос. В процессе беседы он сказал, что на записи действительно он, и сказанное подтвердил», – рассказал свидетель.

По словам сотрудника МВД РТ, изначально запись появилась в другом открытом канале.

«Там было около 80 тысяч подписчиков. На канале участники создавали голосовой чат и общались между собой. Со слов Баязитова, там часто проводились дискуссии, а сам канал был оппозиционно настроенным. Он вступил в спор с девушкой Юлией, будучи пьяным. В ходе спора он и записал свои слова о том, что ненавидит русских. Всего было две видеозаписи», – уточнил свидетель.

Адвокат Баязитова*, просматривая информацию о свидетеле, уточнил, действительно ли он проживает по указанному адресу. На вопрос судьи, какое отношение это имеет к делу, парировал: указанный в деле адрес – это место работы эксперта.

«Я, можно сказать, живу на работе», – ответил свидетель адвокату.

Основное, чем заинтересовались адвокаты, – действительно ли Баязитов* призывал к убийству или высказывал свое мнение. Они просили эксперта Центра «Э» назвать технические характеристики чата в Telegram: сколько в нем было человек, что это были за люди и какова общая посещаемость чата во время одного разговора. Таких тонкостей свидетель не знал.

«Когда я говорю, что Баязитов* призывал к расправе над участниками СВО и угрожал русским, я ссылаюсь на результаты лингвистической экспертизы, подтверждающей это. Канал открытый, все публикации доступны любому пользователю. Сколько собеседников может быть одновременно, не знаю, но было больше 20 человек в чате, скорее всего неограниченное количество», – пояснил свидетель.

Адвокаты настаивали на том, что достоверно не установлено, сам ли Баязитов* записывал эти видео и сам ли их публиковал. Защитники настаивали, что в допросе этого свидетеля во время следственных действий указывается, что Баязитов* ему объяснил, что никого ни к каким действиям не призывал. Однако тот факт, что был пьян, Руслан Баязитов* сам признал на допросе.

«Ваша честь, я вспомнил, что на допросе Баязитов* рассказывал – помимо голосового чата у него был отдельный видеочат с друзьями и родственниками. В процессе распития алкогольных напитков он проиграл спор, и кто-то из участников этого чата записал его слова и слил. Это могло быть за несколько дней до того, как видео распространилось», – сказал в конце заседания свидетель.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Да, я ненавижу эту нацию и готов за это отвечать»

Руслан Баязитов* родился в Казани, женат, у него двое детей. На момент задержания он был учредителем в нескольких организациях и индивидуальным предпринимателем.

Напомним, летом прошлого года известный казанский предприниматель, будучи пьяным, устроил скандал в интернет-чате. Он оскорблял русских и желал смерти сторонникам СВО. Он также высказался о Президенте РФ и пожелал России поражения в войне.

«Обвиняемый совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение группы лиц по признаку происхождения и национальности – русские, а также по принадлежности к социальной группе – поддерживающие специальную военную операцию. Баязитов* сделал это публично с использованием интернета и с угрозой насилия. Он заявил о готовности убивать лиц русской национальности, поддерживающих проведение СВО», – рассказала на первом заседании старший помощник прокурора Вахитовского района Елена Петрова.

Как показала лингвистическая экспертиза, фраза: «Да, я ненавижу эту нацию и готов за это отвечать. Я готов убивать и уничтожать тех, кто поддерживает СВО», – содержит признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижения группы лиц.

Баязитов* свою вину не признает. Если суд признает его виновным, ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

По данным rusprofile.ru, Баязитов – учредитель ООО «МЭЛТ», ООО «МЭЛТ-Интернет», ООО «Энергозащита», ООО «Элкей», ООО «Сальвадор». Ранее группа «МЭЛТ» была одним из крупнейших продавцов компьютеров и программного обеспечения в Казани, а также предоставляла услуги интернета.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов