В Казани за разжигание ненависти начали судить предпринимателя Руслана Баязитова*

В Казани стартовал процесс по делу казанского предпринимателя Руслана Баязитова*. Его обвиняют в разжигании ненависти через интернет с угрозой применения насилия.

Баязитов* родился в Казани, женат, у него двое детей. На момент задержания он был учредителем в нескольких организациях и индивидуальным предпринимателем.

Сторона обвинения запросила у суда продлить арест Баязитову* на время суда, на шесть месяцев. Подсудимый на это возразил.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Оснований содержать меня в СИЗО нет, я уже 9 месяцев не видел своих детей. Если есть возможность получить меру пресечения, не связанную с арестом, я бы попросил избрать ее сделать», – сказал он.

Судья принял решение продлить заключение под стражей Руслану Баязитову* на шесть месяцев, до 28 ноября.

Напомним, в августе прошлого года Руслан Баязитов* в интернет-чате призвал устроить геноцид русского народа в столице Татарстана. Видеоролик с подобными заявлениями обнаружили полицейские во время мониторинга сети.

В то же время казанского бизнесмена оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Его арестовали на 14 суток по статье о публичной демонстрации нацистской, экстремистской или запрещенной символики.

Чуть позже полиция направила в Следственный комитет Татарстана материалы для возбуждения уголовного дела.

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, которой поступили «массовые обращения по поводу экстремистских заявлений предпринимателя Баязитова*», написала в своем Telegram-канале комментарий по этому поводу.

«Он заявил, что поддерживающих СВО нужно убивать, а тем, кто считает себя русским, желает смерти. Расцениваю эти заявления как угрозу в адрес миллионов россиян. И в мой адрес лично», – сказала она.

Как указано в сообщении, Мизулина написала обращения в Следственный комитет и МВД России.

По данным rusprofile.ru Баязитов — учредитель ООО «Мэлт», ООО «Мэлт-Интернет», ООО «Энергозащита», ООО «Элкей», ООО «Сальвадор». Ранее группа «Мэлт» была одним из крупнейших продавцов компьютеров и программного обеспечения в Казани, а также предоставляла услуги интернета.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов