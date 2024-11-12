«Не жалею, что пошел»: многодетный отец из Татарстана спасает жизни на СВО

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

Многодетный отец — фельдшер Андрей Белов спасает бойцов в зоне специальной военной операции. Он уже год служит на передовой. Сегодня военный приехал в долгожданный отпуск — домой в родной поселок Васильево Заленодольского района, где его встретили жена и трое сыновей.

Военнослужащий с позывным Верный больше полугода не был дома. Когда началась частичная мобилизация, Андрей Белов один из первых вызвался добровольцем, но уехать не удалось, сказали, что работники скорой помощи пока там не нужны. Но в августе прошлого года бронь сняли, и боец уехал на передовую.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

«Мы сели, поговорили. Андрей — такой человек, которого не переубедить, то есть если он решил, то всё — это железно. И уж осталось только поддержать. Мы приняли его решение. Мы семья», — рассказала супруга военного Гузель Белова.

Медики оказались нужны в татарстанском батальоне «Тимер», где у Андрея служат друзья. Уже через неделю пополнение отправили на линию боевого соприкосновения.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

«В течение первых суток у меня случилось ранение. Нам в блиндаж прилетел дрон-камикадзе. Меня отбросило, ударился головой, контузию получил», — рассказал боец.

Андрея эвакуировали в медчасть. Там он подлечился и через неделю снова отправился на передовую спасать раненых. С собой всегда полный рюкзак медикаментов.

«У меня с собой обязательно рюкзак десантника, полностью набитый медикаментами. Всё, что уже наработалось с опытом, что больше всего требуется. Всегда с собой у меня, на броне вместо боевого комплекта. Спереди и сзади подсумки, также набитые медикаментами», — пояснил Верный.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

По словам фельдшера, во время боевых действий раненым в первую очередь необходимо остановить кровотечение, установить капельницу и нормализовать состояние.

«Некоторые боятся уколов, бывает такое. Человек может даже сознание потерять. Были такие моменты, что смотрит он на шприц и упал, хотя вроде бы он тут же воюет и всё летит, а он боится шприца», — поделился татарстанец.

Поэтому обезболивающие в таблетках всегда нужны на передовой. Месяц назад, когда закончились важные лекарства, а достать их не было возможности, Гузель отправилась к мужу в зону СВО. На подмогу она взяла старшего сына Давида.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

«Супруга приняла решение, хотя я ее разубеждал, что не стоит рисковать и дорога дальняя. Тоже упертая, если что-то решит», — прокомментировал поведение жены боец.

Нужные лекарства были доставлены, а Гузель и Давид наконец-то увиделись с Андреем. До этой поездки девушка вместе с неравнодушными жителями поселка Васильево уже несколько раз собирала медицинский гуманитарный груз бойцам на передовую.

«Ну, коробок 50, наверно. Плюс я всегда еще делаю одну именную, отдельно для Андрея, и отдельную для бойцов. Орехи, чак-чак обязательно, всякие вкусняшки», — поделилась Гюзель.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

Сегодня вся семья в сборе. Трое сыновей гордятся отцом, для них он — пример, и каждый хоть чуточку хочет быть похожим на него. И когда Андрей уезжает — старший сын Давид берет его обязанности на себя. «Все обязанности отца на мне, помогаю маме, братьям, всем», — пояснил он.

Сегодня вместо медицинской формы у Андрея Белова — военная. А на груди медаль за помощь в бою. Во время взятия села Работино Андрей Белов вынес более 50 раненых бойцов. Сегодня за год службы эта цифра уже увеличилась до 118 человек, и через пару дней он снова будет спасать жизни людей под пулями и минами.

«Я не жалею, что пошел. Много трудностей, очень много трудностей, конечно. Проверил себя, на что я способен, что я могу. Победа будет за нами», — убежден боец.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

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