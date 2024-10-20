«Не хочу, чтобы моя семья увидела происходящее»: челнинец о мотивах идти на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий из Набережных Челнов с позывным Тихий с детства увлекался футболом, кикбоксингом, ходил в тренажерный зал. В 2022 году попал в зону специальной военной операции. На передовой был водителем в гранатометном взводе мотострелкового батальона, действовавшего на направлении Кременная — Сватово.

Из-за полученного ранения татарстанцу на время пришлось забыть про свое хобби. 14 ноября прошлого года Тихий получил ранение. Как рассказал боец, в два часа дня начался танковый обстрел. Он лишился левой кисти, в лоб попал осколок. Были операции, лечение и реабилитация. За стойкость и самоотверженность челнинцу вручили орден Мужества и медаль участника СВО.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я никогда не жалел, что я попал в зону СВО, была бы возможность, я бы вообще вернулся туда обратно. При моих ранениях — не получается. Я не хочу, чтобы моя семья увидела происходящее, что происходит там: это разбитые дома, всё время взрывы, обстрелы, дети прячутся в подвалах, чтобы выжить», — заявил он.

Недавно татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» предоставил челнинцу высокофункциональный протез с несколькими насадками — для отжиманий, для велотренажера, для подтягиваний, а также для более тяжелого веса, чтобы поднимать гири и штанги с тяжелым весом.

«Эта программа направлена на то, чтобы колясочники или те бойцы, которые потеряли верхние или нижние конечности, адаптировались в квартире или доме. Для этого созданы, например, роботы-пылесосы и приспособления, которые используются для принятия ванн», — рассказала социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Лейла Галеева.

Планируется, что квартиру ветерана СВО с позывным Тихий также приспособят под его нужды. Сегодня челнинец полностью адаптировался к гражданской жизни. Супруга и дети также отмечают, что он не изменился, остался активным, бодрым, энергичным.

«Он в моей помощи не нуждается, совершенно ни в чем. Всё делает сам. У меня даже друзья поражаются, кто знает, что есть такая ситуация. Первое время [спрашивали]: „А как он это делает?“ Я говорю: „Как все: берет и делает!“ Он даже ногти сам стрижет, моется сам, то есть всё сам делает, даже пылесосит», — рассказала жена ветерана Наталья.

«Я люблю с ним делать домашние задания. Он мне помогает часто по русскому и математике», — сказала дочь Маргарита.

«Он очень строгий и добрый, и хороший он. Он щедрый очень, хороший. Героем я его считаю, потому что он ушел на войну по своему желанию», — заметила дочь ветерана Валерия.

Героем ветерана СВО с позывным Тихий считают не только родные и близкие. Его ценят и на работе. После передовой он вернулся на свое предприятие, где его повысили до заместителя начальника цеха.

Государственный фонд «Защитники Отечества» начал работать в России с 1 июня 2023 года. Работа соцкоординаторов направлена на оказание помощи и поддержки ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов. Они могут рассчитываться на медицинскую и психологическую помощь, получение средств для реабилитации и многое другое.