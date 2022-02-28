«При соблюдении ограничений эпидсезон закончится к концу марта»: врачи о Covid-ситуации
В Татарстане омикрон-штамм постепенно вытесняет «дельту» — повод ли это для того, чтобы расслабиться? Когда эпидситуация окончательно стабилизируется и что спасет от постковидных осложнений — в прямом эфире общественной приемной «Единой России» в РТ рассказали представители республиканских Минздрава, Роспотребнадзора, ФСС и Росздравнадзора.
О том, какова сегодня ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Татарстане, в прямом эфире в Instagram из региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева говорили эксперты сразу нескольких ведомств. Этот прямой эфир дал старт Неделе приемов граждан по вопросам здравоохранения.
«Омикрон» постепенно становится обычной сезонной инфекцией
Сегодня в Татарстане в подавляющем большинстве случаев возбудителем Covid-19 является штамм «омикрон».
«На штамм „омикрон“ сегодня приходится 90% заражений, и только 10% приходится на „дельту“», — отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Болезнь практически на 95% проходит в виде ОРВИ. Из подтвержденных случаев «омикрона» внебольничную пневмонию перенесли шесть пациентов, в 14 случаях это было бессимптомное носительство.
По данным Роспотребнадзора, «омикрон» постепенно становится обычной сезонной инфекцией. Однако передача этого штамма идет быстрее, симптомы появляются на третий-пятый день после заражения. Люди не всегда придают значение заболеванию, это становится причиной заражения их родных и близких. Поэтому по-прежнему необходимо соблюдать все действующие Covid-правила.
«Подчеркиваем, что люди, имеющие хоть какие-то симптомы острого респираторного заболевания, должны оставаться дома, потому что они заразные и могут по цепочке заразить достаточно большое количество контактных людей. Еще раз подчеркну, что инфекция не безобидная. Это достаточно серьезный удар по иммунной системе организма, провокация осложнений хронических заболеваний», – отметил модератор эфира, депутат Госсовета РТ, генеральный директор казанской клинической больницы №12 Рамиль Ахметов.
Главный врач добавил, что медики Covid-отделения на 50 коек в 12-й больнице видят, что летальность от штамма «омикрон» ниже, но сказать, что инфекция протекает легко, нельзя.
«Если татарстанцы будут соблюдать Covid-правила, эпидсезон закончится в марте»
В Татарстане постепенно снижается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.
«Последний подъем заболеваемости начался с января текущего года. На протяжении семи недель мы значительно прирастали, ежедневно было и четыре тысячи случаев, и три тысячи. И сейчас с восьмой недели мы отмечаем небольшое снижение на 30% по сравнению с предыдущей неделей», – отметила заместитель руководителя Роспотребнадзора.
Любовь Авдонина добавила: есть надежда, что при условии соблюдения всех обязательных мер защиты от Covid-19 к середине-концу марта можно будет сказать, что эпидемический сезон подходит к концу.
«И мы сможем, может быть, некоторые ограничительные мероприятия ослабить, снизить», – отметила спикер.
Любовь Авдонина напомнила, что на федеральном уровне уже отменили 14-дневную изоляцию для контактных с заболевшим коронавирусом.
В свою очередь депутат Рамиль Ахметов напомнил, что не так давно в республике отменили QR-коды. Однако это не повод забывать о действующих ограничениях, подчеркнул он.
В Татарстане 4 тысячи больничных выдали дистанционно
Исполняющий обязанности управляющего региональным отделением Фонда социального страхования по Республике Фердинат Закиров рассказал, что в Татарстане продолжают выдавать больничные листы жителям с ОРВИ при звонке на номер 122.
«На 27 февраля выдано более четырех тысяч больничных листов», – отметил спикер.
Напомним, в феврале в Татарстане начали выдавать больничные листы без посещения медицинских учреждений пациентам с симптомами ОРВИ.
Углубленная диспансеризация и вакцинация – спасение от лонг-ковида
Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов добавил, что особенно беречься нужно людям старшего возраста и людям с хроническими заболеваниями. Он отметил, что осложнения даже после легких форм коронавируса затрагивают почти все органы и системы.
«В Российской Федерации, в Республике Татарстан стартовала программа углубленной диспансеризации, которая помогает оценить, какие последствия у конкретного человека остались, есть ли они. Соответственно, если осложнения есть, то правильно составленная программа реабилитации, корректирующая терапия поможет вернуться в строй в довольно-таки хорошем состоянии», – отметил Дмитрий Лопушов.
Эпидемиолог напомнил о необходимости профилактики Covid-19 – ношении масок, социальной дистанции и, конечно же, вакцинации.
«Практически каждый день мы теряем тех, кто, к сожалению, не справился с коронавирусной инфекцией. О полном расслаблении не нужно думать», – добавил он.
Вакцинироваться в первый раз или спустя полгода после болезни или первой прививки – хороший способ защитить себя. Массовая вакцинация в РТ продолжается.
«Люди, которые прошли вакцинацию и при необходимости по истечении шести месяцев прошли повторную вакцинацию, более защищены от тяжелых осложнений и летальных исходов. У тех, кто скончался, в анамнезе прививки отсутствуют», – добавил спикер.
Также в Татарстане продолжается и вакцинация подростков. А у пожилых и маломобильных жителей республики есть возможность вызвать бригаду на дом.