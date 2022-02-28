«При соблюдении ограничений эпидсезон закончится к концу марта»: врачи о Covid-ситуации

В Татарстане омикрон-штамм постепенно вытесняет «дельту» — повод ли это для того, чтобы расслабиться? Когда эпидситуация окончательно стабилизируется и что спасет от постковидных осложнений — в прямом эфире общественной приемной «Единой России» в РТ рассказали представители республиканских Минздрава, Роспотребнадзора, ФСС и Росздравнадзора.

О том, какова сегодня ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Татарстане, в прямом эфире в Instagram из региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева говорили эксперты сразу нескольких ведомств. Этот прямой эфир дал старт Неделе приемов граждан по вопросам здравоохранения.

Любовь Авдонина: «На штамм „омикрон“ сегодня приходится 90% заражений, и только 10% приходится на „дельту“» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Омикрон» постепенно становится обычной сезонной инфекцией

Сегодня в Татарстане в подавляющем большинстве случаев возбудителем Covid-19 является штамм «омикрон».

«На штамм „омикрон“ сегодня приходится 90% заражений, и только 10% приходится на „дельту“», — отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Болезнь практически на 95% проходит в виде ОРВИ. Из подтвержденных случаев «омикрона» внебольничную пневмонию перенесли шесть пациентов, в 14 случаях это было бессимптомное носительство.

По данным Роспотребнадзора, «омикрон» постепенно становится обычной сезонной инфекцией. Однако передача этого штамма идет быстрее, симптомы появляются на третий-пятый день после заражения. Люди не всегда придают значение заболеванию, это становится причиной заражения их родных и близких. Поэтому по-прежнему необходимо соблюдать все действующие Covid-правила.

«Подчеркиваем, что люди, имеющие хоть какие-то симптомы острого респираторного заболевания, должны оставаться дома, потому что они заразные и могут по цепочке заразить достаточно большое количество контактных людей. Еще раз подчеркну, что инфекция не безобидная. Это достаточно серьезный удар по иммунной системе организма, провокация осложнений хронических заболеваний», – отметил модератор эфира, депутат Госсовета РТ, генеральный директор казанской клинической больницы №12 Рамиль Ахметов.

Люди, имеющие хоть какие-то симптомы острого респираторного заболевания, должны оставаться дома Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Главный врач добавил, что медики Covid-отделения на 50 коек в 12-й больнице видят, что летальность от штамма «омикрон» ниже, но сказать, что инфекция протекает легко, нельзя.

«Если татарстанцы будут соблюдать Covid-правила, эпидсезон закончится в марте»

В Татарстане постепенно снижается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.

«Последний подъем заболеваемости начался с января текущего года. На протяжении семи недель мы значительно прирастали, ежедневно было и четыре тысячи случаев, и три тысячи. И сейчас с восьмой недели мы отмечаем небольшое снижение на 30% по сравнению с предыдущей неделей», – отметила заместитель руководителя Роспотребнадзора.

Любовь Авдонина добавила: есть надежда, что при условии соблюдения всех обязательных мер защиты от Covid-19 к середине-концу марта можно будет сказать, что эпидемический сезон подходит к концу.

«И мы сможем, может быть, некоторые ограничительные мероприятия ослабить, снизить», – отметила спикер.

Есть надежда, что при условии соблюдения всех обязательных мер защиты от Covid-19 к середине-концу марта можно будет сказать, что эпидемический сезон подходит к концу Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Любовь Авдонина напомнила, что на федеральном уровне уже отменили 14-дневную изоляцию для контактных с заболевшим коронавирусом.

В свою очередь депутат Рамиль Ахметов напомнил, что не так давно в республике отменили QR-коды. Однако это не повод забывать о действующих ограничениях, подчеркнул он.

В Татарстане 4 тысячи больничных выдали дистанционно

Исполняющий обязанности управляющего региональным отделением Фонда социального страхования по Республике Фердинат Закиров рассказал, что в Татарстане продолжают выдавать больничные листы жителям с ОРВИ при звонке на номер 122.

«На 27 февраля выдано более четырех тысяч больничных листов», – отметил спикер.

Напомним, в феврале в Татарстане начали выдавать больничные листы без посещения медицинских учреждений пациентам с симптомами ОРВИ.

Эпидемиологи напоминают о необходимости профилактики Covid-19 – ношении масок, социальной дистанции и вакцинации Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Углубленная диспансеризация и вакцинация – спасение от лонг-ковида

Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов добавил, что особенно беречься нужно людям старшего возраста и людям с хроническими заболеваниями. Он отметил, что осложнения даже после легких форм коронавируса затрагивают почти все органы и системы.

«В Российской Федерации, в Республике Татарстан стартовала программа углубленной диспансеризации, которая помогает оценить, какие последствия у конкретного человека остались, есть ли они. Соответственно, если осложнения есть, то правильно составленная программа реабилитации, корректирующая терапия поможет вернуться в строй в довольно-таки хорошем состоянии», – отметил Дмитрий Лопушов.

Эпидемиолог напомнил о необходимости профилактики Covid-19 – ношении масок, социальной дистанции и, конечно же, вакцинации.

Дмитрий Лопушов: «У тех, кто скончался, в анамнезе прививки отсутствуют» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Практически каждый день мы теряем тех, кто, к сожалению, не справился с коронавирусной инфекцией. О полном расслаблении не нужно думать», – добавил он.

Вакцинироваться в первый раз или спустя полгода после болезни или первой прививки – хороший способ защитить себя. Массовая вакцинация в РТ продолжается.

«Люди, которые прошли вакцинацию и при необходимости по истечении шести месяцев прошли повторную вакцинацию, более защищены от тяжелых осложнений и летальных исходов. У тех, кто скончался, в анамнезе прививки отсутствуют», – добавил спикер.

Также в Татарстане продолжается и вакцинация подростков. А у пожилых и маломобильных жителей республики есть возможность вызвать бригаду на дом.