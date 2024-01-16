«Не верь глазам своим»: Эрмитаж везет в Казань новую выставку — об иллюзиях в искусстве

На территории музея-заповедника «Казанский Кремль», в Центре «Эрмитаж-Казань», 22 февраля откроется новая мегавыставка из фондов Государственного Эрмитажа. Эпический проект «Александр Македонский. Путь на Восток» сменит выставка «„Не верь глазам своим”. Иллюзии в искусстве». На ней будут представлены более 250 предметов: живопись и графика, скульптура, изделия из серебра, стекла, фарфора, цветного камня, разнообразные ткани, предметы мебели и так далее. Но все они относятся искусствоведами к такому необычному типу произведений искусства, как обманки.

Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

«Предстоит самая необычная выставка из собрания Государственного Эрмитажа. Будет представлено искусство XVI–XX веков. Это большой временной пласт искусства России и Европы. Это и пространственные обманки, и имитация материалов… Это такая игра в реальность. Мы будем приглашать посетителей в эту игру, совершенно увлекательную и необычную: на выставке можно будет ощущать радость сначала от увиденной обманки, а потом от ее разоблачения. Словом, это будут уникальные, увлекательные вещи, которые созданы мастерами прошлого. Также в выставке будут участвовать изделия, которые создали современные мастера Императорского фарфорового завода и которые продолжают идею обмана в фарфоре», — рассказала «Татар-информу» руководитель Центра «Эрмитаж-Казань» Маргарита Тихонова.

Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

Концепция выставки сочетает игру предметов со смотрящим и предоставление обширной информации по предметному миру прошлого. Например, посетитель будет уверен, что видит перед собой картину на холсте и в раме. На самом же деле это может оказаться картина на фарфоре, у которой даже рама фарфоровая, а вовсе не деревянная. Другие экспонаты-обманки будут представлять собой имитации книг, изделий из теста, растений, плодов…

Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

«В XVII-XVIII веках появились скульптуры-обманки. Их ставили в садах: казалось, будто среди зелени стоит дама — шутиха такая была. Или, например, у нас будет картина, изображающая открытое окно. К ней мы делаем аромат „Итальянское утро”. А один из главных героев предстоящей выставки — „Мальчик у занавески” с картины 1807 года Жана Луи Ланевиля. На этой картине штора так написана, будто ее в реальности придерживает детская рука. Будет картина, которая имитирует мраморный рельеф, или будто бы гравюра, но это вышивка волосом портрета Цицерона. А еще, например, капуста из фаянса, имитация морского дна, имитация малахита — это роспись по фарфору, уникальное нагрудное украшение из семян огурца и бисера… Или прозрачные стаканы с мухами на их стенках — такие предметы были популярны у аристократии XIX века. Мухи становились объемнее, когда в стакан наливали воды», — привела примеры собеседница, демонстрируя каталог предстоящей выставки.

Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

Подобная же выставка, отметила Тихонова, несколько лет назад проходила в самом Государственном Эрмитаже. Но некоторые экспонаты оказались специально отреставрированы для «гастролей» в Казани и будут экспонироваться впервые. Выставку в Центре «Эрмитаж-Казань» курируют старшие научные сотрудники отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа — Наталья Бахарева (она же курировала в Казани выставку «Екатерина Великая») и Ирина Багдасарова. А название проекту дал афоризм Козьмы Пруткова: «Если на клетке слона прочтешь надпись „буйвол”, не верь глазам своим». На открытие ждут директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

Выставка будет дополнена мультимедийными и тактильными зонами, а также по традиции, начавшейся с выставки фламандской живописи, ароматическими станциями. Посетители, обещают музейщики, окажутся внутри увлекательного сценария, где им предстоит раскрывать розыгрыши или поддаваться им, искренне удивляться, испытывая и смятение, и восторг.

Выставка «„Не верь глазам своим”. Иллюзии в искусстве» станет центральным событием Дней Эрмитажа в Казани. В этом году они будут проходить с 20 по 24 февраля и включат обширную программу лекций и кураторских экскурсий. Саму же выставку об иллюзиях в искусстве можно будет посетить в Центре «Эрмитаж-Казань» как минимум до 29 сентября.